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В инженерное подразделение горного соединения 41-й армии ЦВО поступила новейшая станция добычи и очистки воды

07.02.2018 ЦАМТО 301 0
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СКО-10 «Гигиена»
Станция очистки воды СКО-10 «Гигиена».
Источник: МО РФ

ЦАМТО, 6 февраля. В горное соединение 41-й общевойсковой армии Центрального военного округа (ЦВО), дислоцированное в Сибири, в рамках гособоронзаказа поступила на вооружение станция комплексной очистки воды СКО-10 "Гигиена".

Станция СКО-10 предназначена для очистки воды от естественных загрязнений, ядов органического происхождения, включая отравляющие вещества, обеззараживания от бактерий и вирусов, включая патогенные и бактериальные средства массового поражения.

"Гигиена" способна производить до 10 м3 питьевой воды в час, она включает в себя блоки очистки, опреснения и обеззараживания воды, электронасосы, вспомогательное оборудование.

Машина смонтирована на базе автомобиля КамАЗ-6350, экипаж – 3 человека.

Применение инженерными подразделениями станций СКО-10 "Гигиена" значительно сократит время на оборудование пунктов полевого водообеспечения при выполнении учебно-боевых задач и в условиях чрезвычайных ситуаций, сообщает пресс-служба Центрального военного округа.
06.02.2018
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