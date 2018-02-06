В Военно-воздушной академии пройдет выставка инновационных проектов



Военно-воздушная академия имени профессора Н.Е. Жуковского и Ю.А. Гагарина.

Источник: школа-40.рф Военно-воздушная академия имени профессора Н.Е. Жуковского и Ю.А. Гагарина.Источник: школа-40.рф

ЦАМТО, 6 февраля. В Военно-воздушной академии им. Н.Е.Жуковского и Ю.А.Гагарина 6 февраля пройдет День инноваций.

В рамках мероприятия образовательные и научные подразделения вуза продемонстрируют свои новейшие и перспективные разработки в области беспилотной авиации, роботизированных комплексов, авиационного радиоэлектронного оборудования и вооружения, информационных технологий, гидрометеорологического и аэродромно-технического обеспечения полетов.

Научные кафедры, институты и центры, научная рота, кадетская инженерная школа представят около 50 различных проектов, из них более 80 проц. будут продемонстрированы впервые.

Среди экспонатов для гостей мероприятия будут показаны: станция радиоразведки на беспилотном летательном аппарате вертолетного типа, роботизированный комплекс разведки миновзрывных заграждений, новейшая инфракрасная система автоматической посадки малоразмерных летательных аппаратов, аппаратно-программный комплекс оценки эксплуатационной пригодности силовых элементов конструкций взлетно-посадочной полосы, беспилотный летательный аппарат в форме птицы для проведения разведки местности и обеспечения безопасности условий орнитологической обстановки при проведении полетов на аэродроме.

Мероприятие пройдет под руководством начальника Военно-воздушной академии генерал-полковника Геннадия Зиброва, сообщает Департамент информации и массовых коммуникаций Министерства обороны Российской Федерации.