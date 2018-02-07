Минобороны сэкономило более 130 млрд. рублей за счет ускоренной выплаты кредитов



Министерство обороны РФ. Архивное фото.

Источник: © РИА Новости / Наталья Селиверстова Министерство обороны РФ. Архивное фото.Источник: © РИА Новости / Наталья Селиверстова

ЦАМТО, 6 февраля. Министерство обороны России сэкономило более 130 млрд. рублей за счет ускоренного погашения кредитов, выданных предприятиям оборонно-промышленного комплекса.

Всего на досрочную выплату кредитов, выданных предприятиям ОПК по государственным гарантиям, в 2016 году было направлено 792 млрд. рублей, в 2017 году – 186,8 млрд. рублей.

За счет этого решения было сэкономлено 130,7 млрд. рублей, которые перераспределили на развитие Вооруженных Сил, сообщает Департамент информации и массовых коммуникаций Министерства обороны Российской Федерации.