Минобороны сэкономило более 130 млрд. рублей за счет ускоренной выплаты кредитов
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Министерство обороны РФ. Архивное фото.
Источник: © РИА Новости / Наталья Селиверстова
ЦАМТО, 6 февраля. Министерство обороны России сэкономило более 130 млрд. рублей за счет ускоренного погашения кредитов, выданных предприятиям оборонно-промышленного комплекса.
Всего на досрочную выплату кредитов, выданных предприятиям ОПК по государственным гарантиям, в 2016 году было направлено 792 млрд. рублей, в 2017 году – 186,8 млрд. рублей.
За счет этого решения было сэкономлено 130,7 млрд. рублей, которые перераспределили на развитие Вооруженных Сил, сообщает Департамент информации и массовых коммуникаций Министерства обороны Российской Федерации.
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06.02.2018
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