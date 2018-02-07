Войти на сайт Зарегистрироваться Забыли пароль?

Минобороны сэкономило более 130 млрд. рублей за счет ускоренной выплаты кредитов

07.02.2018 ЦАМТО 234 1
0
Понравилась новость?
 +1
Министерство обороны РФ. Архивное фото
Министерство обороны РФ. Архивное фото.
Источник: © РИА Новости / Наталья Селиверстова

ЦАМТО, 6 февраля. Министерство обороны России сэкономило более 130 млрд. рублей за счет ускоренного погашения кредитов, выданных предприятиям оборонно-промышленного комплекса.

Всего на досрочную выплату кредитов, выданных предприятиям ОПК по государственным гарантиям, в 2016 году было направлено 792 млрд. рублей, в 2017 году – 186,8 млрд. рублей.

За счет этого решения было сэкономлено 130,7 млрд. рублей, которые перераспределили на развитие Вооруженных Сил, сообщает Департамент информации и массовых коммуникаций Министерства обороны Российской Федерации.
06.02.2018
Права на данный материал
принадлежат ЦАМТО
Материал размещен правообладателем
в открытом доступе
  • В новости упоминаются
Страны
Россия
Компании
Минoбороны РФ

  • Похожие новости
  • Комментарии
Комментариев 1, отображено с 1 по 1
RU
ID: 1746
321
№1
07.02.2018 07:23
А сколько сэкономило бы МО если бы пользовалось не кредитами аккредитованных банков, а живыми деньгами Госбанка? Вот где откаты! 20 трлн руб на 5 лет под 12% годовых, даже под 10% = даже считать не хочется.
0
Сообщить модератору
Хотите оставить комментарий? Зарегистрируйтесь и/или Войдите и общайтесь!
loading...
ПОДПИСКА НА НОВОСТИ
Ежедневная рассылка новостей ВПК на электронный почтовый ящик
  • Разделы новостей
  • Обсуждаемое
  • 07.02 12:21
  • 16
Подстава над Идлибом
  • 07.02 12:19
  • 5
Производитель боеприпасов "Прибор" наладит выпуск мини-пивоварен
  • 07.02 12:15
  • 49
Испытания танка Т-80БВМ планируется завершить в начале 2018 года
  • 07.02 12:14
  • 8
СМИ: Хорватия потребовала от Украины новые МиГ-21 вместо "фальшивых"
  • 07.02 11:55
  • 7
Германия и Китай лишили Россию ракетных кораблей
  • 07.02 11:15
  • 8
Названа дата пуска мощнейшей в мире ракеты-носителя
  • 07.02 11:02
  • 461
Корпорация "Иркут" до конца 2018 года поставит ВКС РФ более 30 истребителей Су-30СМ
  • 07.02 10:56
  • 96
Пилот сбитого Су-25 погиб в бою с террористами
  • 07.02 10:47
  • 181
"Черное крыло" российского МС-21 оказалось западным
  • 07.02 10:45
  • 6
Минобороны намерено закупить 114 вертолетов Ка-52 "Аллигатор" в рамках новой ГПВ
  • 07.02 10:41
  • 3
Тихоокеанский флот может получить четыре модернизированных "Антея" к 2021 году
  • 07.02 10:37
  • 2
Российским военным надо запретить личные гаджеты, считает эксперт
  • 07.02 10:14
  • 28
"Грачам" прописали высоту
  • 07.02 10:08
  • 7
Каждому свое
  • 07.02 09:59
  • 2
Глава НПО машиностроения: Российские военные заинтересовались ракетой "БраМос"
другие обсуждаемые темы