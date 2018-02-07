Минобороны намерено закупить 114 вертолетов Ка-52 "Аллигатор" в рамках новой ГПВ



Вертолет Ка-52 на учениях 575-й авиационной базы армейской авиации 11-й армии ВВС и ПВО Восточного военного округа, дислоцированной на аэродроме Черниговка (Приморский край).

Источник: http://warlock-fe.livejournal.com/ Вертолет Ка-52 на учениях 575-й авиационной базы армейской авиации 11-й армии ВВС и ПВО Восточного военного округа, дислоцированной на аэродроме Черниговка (Приморский край).Источник: http://warlock-fe.livejournal.com/

Заместитель министра обороны РФ Юрий Борисов отметил, что для Ка-52 создают новые ракеты повышенной дальности

АРСЕНЬЕВ /Приморский край/, 6 февраля. /ТАСС/. Минобороны намерено заключить контракт о закупке дополнительно 114 боевых вертолетов Ка-52 "Аллигатор" в рамках реализации новой Государственной программы вооружения на 2018-2027 годы, сообщил журналистам во вторник замглавы оборонного ведомства Юрий Борисов.

"Мы подводили итоги за 2017 год, обсуждали планы на будущую десятилетку, нам предстоит заключить новый контракт на 114 боевых вертолетов", - сказал Борисов.

"Это будет новая модификация, обсуждали как раз детали, насколько конструктора успевают провести все необходимые доработки", - сказал замминистра.

Он отметил, что для Ка-52 создают новые ракеты повышенной дальности, кроме того вертолет получит улучшенную оптическо-прицельную систему. Замминистра также сообщил, что по плану в 2018 году ВКС должны получить шесть новых Ка-52.

Разведывательно-ударный вертолет Ка-52 "Аллигатор" серийно выпускается для Минобороны России с 2007 года. Он предназначен для уничтожения танков, бронированной и небронированной боевой техники, живой силы, вертолетов и других летательных аппаратов противника, в любых погодных условиях и в любое время суток.

Вертолет оснащен самой современной авионикой и мощным вооружением, которое может конфигурироваться под различные боевые задачи. Кроме того, Ка-52 "Аллигатор" снабжен устройствами снижения заметности, уменьшающими, рассеивающими и искажающими тепловой след двигателей, системой радиоэлектронной защиты, а также средствами активного противодействия. С 2017 года на предприятии производят "Аллигаторы" на экспорт.

Борисов также рассказал, что в рамках реализации новой Государственной программы вооружения будут вестись работы по созданию сверхскоростного вертолета.

"В планах Министерства обороны на текущую ГПВ запланирована работа по созданию скоростного вертолета. Безусловно, военным всегда хочется, чтобы было быстрее. Скоростные характеристики нас устроили бы в таких пределах: крейсерская скорость от 350 до 400 км/ч. Как говорят конструкторы, у них есть технические решения для реализации этой задачи", - сказал Борисов во вторник журналистам после совещания в Арсеньевской авиационной компании "Прогресс" им. Н. И. Сазыкина (Приморский край).

Он подчеркнул, что промышленность заявляет о готовности создать такой вертолет за пять-семь лет.