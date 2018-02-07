Минобороны намерено закупить 114 вертолетов Ка-52 "Аллигатор" в рамках новой ГПВ
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Вертолет Ка-52 на учениях 575-й авиационной базы армейской авиации 11-й армии ВВС и ПВО Восточного военного округа, дислоцированной на аэродроме Черниговка (Приморский край).
Источник: http://warlock-fe.livejournal.com/
Заместитель министра обороны РФ Юрий Борисов отметил, что для Ка-52 создают новые ракеты повышенной дальности
АРСЕНЬЕВ /Приморский край/, 6 февраля. /ТАСС/. Минобороны намерено заключить контракт о закупке дополнительно 114 боевых вертолетов Ка-52 "Аллигатор" в рамках реализации новой Государственной программы вооружения на 2018-2027 годы, сообщил журналистам во вторник замглавы оборонного ведомства Юрий Борисов.
"Мы подводили итоги за 2017 год, обсуждали планы на будущую десятилетку, нам предстоит заключить новый контракт на 114 боевых вертолетов", - сказал Борисов.
"Это будет новая модификация, обсуждали как раз детали, насколько конструктора успевают провести все необходимые доработки", - сказал замминистра.
Он отметил, что для Ка-52 создают новые ракеты повышенной дальности, кроме того вертолет получит улучшенную оптическо-прицельную систему. Замминистра также сообщил, что по плану в 2018 году ВКС должны получить шесть новых Ка-52.
Разведывательно-ударный вертолет Ка-52 "Аллигатор" серийно выпускается для Минобороны России с 2007 года. Он предназначен для уничтожения танков, бронированной и небронированной боевой техники, живой силы, вертолетов и других летательных аппаратов противника, в любых погодных условиях и в любое время суток.
Вертолет оснащен самой современной авионикой и мощным вооружением, которое может конфигурироваться под различные боевые задачи. Кроме того, Ка-52 "Аллигатор" снабжен устройствами снижения заметности, уменьшающими, рассеивающими и искажающими тепловой след двигателей, системой радиоэлектронной защиты, а также средствами активного противодействия. С 2017 года на предприятии производят "Аллигаторы" на экспорт.
Борисов также рассказал, что в рамках реализации новой Государственной программы вооружения будут вестись работы по созданию сверхскоростного вертолета.
"В планах Министерства обороны на текущую ГПВ запланирована работа по созданию скоростного вертолета. Безусловно, военным всегда хочется, чтобы было быстрее. Скоростные характеристики нас устроили бы в таких пределах: крейсерская скорость от 350 до 400 км/ч. Как говорят конструкторы, у них есть технические решения для реализации этой задачи", - сказал Борисов во вторник журналистам после совещания в Арсеньевской авиационной компании "Прогресс" им. Н. И. Сазыкина (Приморский край).
Он подчеркнул, что промышленность заявляет о готовности создать такой вертолет за пять-семь лет.
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06.02.2018
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Сергей-82
11845
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№1
07.02.2018 08:35
Солидно,очень солидно.
1- и контракт по разным данным 29-32 ед.
2-й 140-142 ед.
3-й 114ед
итого 283-288 ед,не плохо,интересно 114 это вместе Катраном или нет?
По Ми-28,если не ошибаюсь 30+67 ед+24 ед на Ми-28УБ итого 121 ед+ будут на Ми-28НМ
По Ми-35 были 22+27+ идут поставки,все вместе вполне выидит на 550-600 ед.Если честно,это лучше чем думал.
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Восход
13622
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№2
07.02.2018 08:43
Цитата, Сергей-82 сообщ. №1
итого 283-288 ед,не плохо,интересно 114 это вместе Катраном или нет?Речь идёт о какой-то иной модификации, которой ещё нет в природе. А Катран уже есть. Так вот будут ли закупать Катраны для МА?
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Сергей-82
11845
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№3
07.02.2018 08:46
Цитата, Восход сообщ. №2
Речь идёт о какой-то иной модификации, которой ещё нет в природеРечь об Алигаторе
Цитата, q
Минобороны намерено заключить контракт о закупке дополнительно 114 боевых вертолетов Ка-52 "Аллигатор" в рамках реализации новой Государственной программы вооружения на 2018-2027 годы, сообщил журналистам во вторник замглавы оборонного ведомства Юрий Борисов.ну и фраза про перспектиыный
Цитата, q
В планах Министерства обороны на текущую ГПВ запланирована работа по созданию скоростного вертолета. Безусловно, военным всегда хочется, чтобы было быстрее. Скоростные характеристики нас устроили бы в таких пределах: крейсерская скорость от 350 до 400 км/ч. Как говорят конструкторы, у них есть технические решения для реализации этой задачи", - сказал Борисов во вторник журналистам после совещания в Арсеньевской авиационной компании "Прогресс" им. Н. И. Сазыкина (Приморский край).Восход похоже вас услышали,вы требовали больше ударных вертолетов,контракт на 114 ед,обнадеживает.
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mikhalich
5148
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№4
07.02.2018 10:04
Цитата, Сергей-82 сообщ. №1
Если честно,это лучше чем думал.
Возвращаясь к диалогам на тему закупки МФИ - видимо, у вертолетчиков проблем с персоналом нету, закупаются от души.
Тут может быть надо во Фронтовой Авиации чето менять, в консерватории.
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Восход
13622
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№5
07.02.2018 10:30
Цитата, Сергей-82 сообщ. №3
больше ударных вертолетов,контракт на 114 ед,обнадеживает.Хоть за кого-то от души можно порадоваться. Только не концентрировать бы их по несколько десятков в одном месте, особенно вблизи границ....
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Сергей-82
11845
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№6
07.02.2018 10:45
Цитата, mikhalich сообщ. №4
Возвращаясь к диалогам на тему закупки МФИ - видимо, у вертолетчиков проблем с персоналом нету, закупаются от души.Если не ошибаюсь по закупкам наверное что вертолетчики,что фронтовая равны,ведь фронтовая получила помимо новых,много модернизированных машин: около 100 Су-24Гусар/Гефест,около 80 Су-25СМ,около 50 Су-27СМ,около 80 МиГ-31.Ну а так в целом вы правы,по вертолетам с учетом ГПВ-2018-2027,уже сейчас видно что будет увеличение численности.
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