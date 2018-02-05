В работе выставки Singapore Air Show 2018 примут участие 11 российских организаций
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Модель Су-30СМЭ в экспозиции Singapore Airshow 2016.
Источник: Alert 5 @alert5
ЦАМТО, 5 февраля. В работе выставки Singapore Air Show 2018 примут участие 11 российских организаций, в том числе субъекты военно-технического сотрудничества: ПАО "ОАК" (АО "РСК "МиГ" и ПАО "Компания "Сухой"), АО "ОДК" и АО "Вертолеты России".
По информации пресс-службы ФСВТС, площадь единой российской экспозиции составит 584 кв. м. Организатор российской экспозиции – Минпромторг России.
ПАО "ОАК" представит информацию о самолетах Су-35, Су-32, МиГ-35, МиГ-29К, Су-30СМЭ, Як-130, Як-152, а также о пилотажном тренажере самолета МС-21. На статической экспозиции планируется продемонстрировать самолет SSJ-100.
На стенде АО "Вертолеты России" посетители выставки смогут ознакомиться с информацией о поисково-спасательном вертолете Ми-171А2, а также с полицейской версией вертолета "Ансат".
Планируется, что ВВС Малайзии примут участие в летной программе на самолетах российского производства Су-30МКМ.
Официальную российскую делегацию возглавит заместитель директора ФСВТС России Михаил Петухов.
В ходе выставки запланирована деловая программа и встречи руководства ФСВТС России с представителями зарубежных официальных делегаций и бизнес-структур.
Международная авиационная выставка Singapore Air Show 2018 пройдет в период с 6 по 11 февраля в выставочном центре аэропорта Чанги (Сингапур).
Организаторами выставки являются Министерство обороны Республики Сингапур и Агентство гражданской авиации Республики Сингапур.
Тематика мероприятия – гражданские и военные самолеты, вертолеты, авиационные двигатели, наземное авиационное оборудование, авионика, авиационная оптика, системы навигации, коммуникации, средства контроля окружающей среды, радиолокационные станции, тренажеры и симуляторы.
Ожидается, что в авиасалоне Singapore Air Show 2018 примут участие более 1000 компаний из 48 государств, включая ведущие мировые аэрокосмические компании, сообщает пресс-служба ФСВТС.
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05.02.2018
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