Проект госбюджета Индии на 2018/19 ф.г. предусматривает расходы на оборону в сумме 46,14 млрд. долл.



Танки Т-90C индийской армии на параде в честь празднования Дня Республики в Индии, 2017 год.

Источник: Saul Loeb / AFP Танки Т-90C индийской армии на параде в честь празднования Дня Республики в Индии, 2017 год.Источник: Saul Loeb / AFP

ЦАМТО, 5 февраля. Министр финансов Индии Арун Джейтли 1 февраля представил в парламенте проект госбюджета страны на 2018/19 ф.г., расходная часть которого составляет 24,42213 трлн. рупий (381,3 млрд. долл.). Из этой суммы на оборону выделено 2,95511 трлн. рупий (46,14 млрд. долл.).

Таким образом, согласно пресс-релизу военного ведомства, оборонный бюджет 2018/19 ф.г. на 7,81% больше по сравнению с проектом оборонного бюджета на 2017/18 ф.г. (2,74114 трлн. рупий) и на 5,91% превышает итоговый пересмотренный оборонный бюджет 2017/18 ф.г. (2,79004 трлн. рупий).

Из суммы в 2,95511 трлн. рупий, выделенной на 2018/19 ф.г., 1,95947 трлн. рупий предусмотрено по статье "текущие расходы" (зарплаты и т.д.) и 0,99564 трлн. рупий – по статье "капитальные расходы" (приобретение, модернизация ВиВТ и т.д.).