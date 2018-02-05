В Военно-воздушной академии представят разведывательный беспилотник в форме птицы
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БПЛА, имитировавший птицу, сбитый в окрестностях Могадишо в Сомали в июле 2016г.
Источник: www.theverge.com
Аппарат также можно использовать для обеспечения безопасной орнитологической обстановки на аэродромах
МОСКВА, 5 февраля. /ТАСС/. Беспилотный летательный аппарат в форме птицы для проведения разведки местности и другие новейшие разработки покажут специалисты Военно-воздушной академии им. Жуковского и Гагарина в ходе "Дня инноваций". Об этом журналистам сообщили в Минобороны РФ.
Участники мероприятия продемонстрируют свои новейшие и перспективные разработки в области беспилотной авиации, роботизированных комплексов, авиационного радиоэлектронного оборудования и вооружения, информационных технологий. "Среди экспонатов для гостей мероприятия будет показана станция радиоразведки на беспилотнике вертолетного типа, роботизированный комплекс разведки минно-взрывных заграждений, новейшая инфракрасная система автоматической посадки малоразмерных летательных аппаратов", - перечислили в российском военном ведомстве.
Также специалисты академии покажут беспилотник в форме птицы "для проведения разведки местности и обеспечения безопасности условий орнитологической обстановки при проведении полетов на аэродроме".
"Научные кафедры, институты и центры, научная рота, кадетская инженерная школа представят около 50 различных проектов. Мероприятие пройдет 6 февраля под руководством начальника Военно-воздушной академии генерал-полковника Геннадия Зиброва", - добавили в Минобороны.
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05.02.2018
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