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Фото: Российская "Мста-Б" уничтожает террористов в Сирии

06.02.2018 Российская газета 354 0
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152-мм гаубица 2А65 "Мста-Б"
152-мм гаубица 2А65 "Мста-Б".
Источник: rg.ru

Огневую поддержку частям сирийской армии, проводящим "зачистку" в провинции Идлиб, отказывают 152-мм гаубицы 2А65 "Мста-Б". В настоящее время эти артиллерийские системы считаются самыми современными из тех, что имеются у Сирийской арабской армии.

152-мм гаубицы 2А65 "Мста Б" в Сирии pic.twitter.com/Q7fRDqyWlF

- Komandante (@KomandanteS17) 5 февраля 2018 г.

Подавляющая часть пушек и гаубиц - образцы, созданные в 50-60-е годы, хотя встречается и техника времен Второй мировой войны. Поэтому нередко случается так, что вместе с 2А65 на одних позициях можно увидеть Д-30, М-46 или даже реактивные системы залпового огня БМ-21.

Также замечено, что "Мста-Б", как правило, применяются на самых ответственных участках фронта, где проводятся наиболее значимые боевые операции. Как раз это и происходит сейчас.

Впервые в составе сирийских войск эти орудия были замечены в середине декабря 2016 года во время обороны авиабазы Т-4 в районе Пальмиры. Тогда гаубицы установили на прямую наводку, чтобы иметь возможность накрыть огнем террористов, если бы они посмели приблизиться к стратегическому объекту.

Осенью минувшего года 2А65 активно использовались для уничтожения бандформирований запрещенной в России террористической группировки "ИГ".

"Мста-Б" весит 7 т. Максимальная дальность поражения целей достигает 28 900 м. Возможно применение широкой номенклатуры осколочно-фугасных и кумулятивных снарядов. По некоторым данным, именно 2А65 в Сирии впервые успешно применили современные корректируемые снаряды с лазерным наведением 3ОФ39 комплекса 2К25 "Краснополь".


Алексей Моисеев
05.02.2018
Права на данный материал
принадлежат Российская газета
Материал размещен правообладателем
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Страны
Россия
Сирия
Продукция
Град РСЗО
Краснополь
Мста-Б
Мста-С

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