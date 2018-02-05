Аэродромные службы ЗВО при обеспечении орнитологической безопасности полетов используют новые биоакустические установки
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Взлет самолета Су-34 во время летно-тактических учений на аэродроме Бутурлиновка Воронежской области. Архивное фото.
Источник: © РИА Новости / Ульяна Соловьева
ЦАМТО, 5 февраля. На аэродромах Западного военного округа (ЗВО) специалисты по безопасности полетов проводят мероприятия по обеспечению орнитологической безопасности полетов с использованием новых биоакустических установок.
Биоакустические установки отпугивают пернатых от территории аэродромов, транслируя хлопки, резкие звуки, выстрелы, крики хищников, а также крики бедствия раненых птиц или птиц, попавших в ловушку.
Опасность для авиации представляют отдельные виды птиц, которые совершают перелеты на высотах до 3 тыс. м, а также основная масса птиц, совершающая свои полеты в диапазоне высот от 100 м до 500 м в районе аэродромов в секторах взлета/посадки самолетов и вертолетов.
Кроме того, для отпугивания птиц от аэродромов используются ультразвуковые и лазерные установки, механические птицеотпугиватели, ракетницы, газовые пушки и другие механические и пиротехнические изделия, в том числе трещотки, зеркальные шары и манекены людей и хищных животных.
Всего для безопасности режима полетов в специальных аэродромных службах ЗВО используется до ста различных светозвуковых образцов, сообщает пресс-служба Западного военного округа.
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05.02.2018
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