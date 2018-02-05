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Исполнилось 35 лет со дня подъема Военно-морского флага на ракетном крейсере "Москва"

06.02.2018 ЦАМТО 319 0
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Гвардейский ракетный крейсер (ГРКР) "Москва"
Гвардейский ракетный крейсер (ГРКР) "Москва" во время совместных военных учений России и Китая в Средиземном море. Архивное фото.
Источник: © РИА Новости / Пресс-служба МО РФ

ЦАМТО, 5 февраля. На борту гвардейского ордена Нахимова ракетного крейсера (ГРКР) "Москва" под руководством командующего ЧФ адмирала Александра Витко 4 февраля состоялись торжественные мероприятия, посвященные 35-й годовщине со Дня подъема Военно-морского флага на корабле.

Этот день является своеобразным Днем рождения корабля и отмечается в очередную годовщину с момента вступления корабля в строй и начала выполнения экипажем задач по предназначению.

На праздничной церемонии и митинге с напутственными словами и пожеланиями успехов в службе к экипажу ГРКР "Москва" обратился командующий Черноморским флотом адмирал Александр Витко, ветераны флота, проходившие военную службу на корабле, представители руководства города Севастополь, командиры и экипажи других кораблей флота.

В связи с Днем корабля, наряду с торжественными мероприятиями, командованием флота для экипажа крейсера была организована отдельная культурная программа.

Справочно:

Гвардейский ордена Нахимова ракетный крейсер (ГРКР) "Москва" заложен на стапеле Николаевского судостроительного завода им. 61 коммунара в 1976 году, как ракетный крейсер "Слава", является головным в серии ракетных крейсеров. Спущен на воду 27 июля 1979 г. Сочетает в себе высокую маневренность, мореходность, скорость и способен действовать в удаленных районах Мирового океана, сообщает пресс-служба Южного военного округа.
05.02.2018
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