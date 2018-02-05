В 282-м учебном центре войск РХБ защиты проходит переобучение курсантов на новейшие образцы военной техники



Военнослужащий войск РХБЗ.

Источник: topwar.ru Военнослужащий войск РХБЗ.Источник: topwar.ru

ЦАМТО, 5 февраля. На учебно-тактическом поле 282-го учебного центра войск радиационной, химической и биологической (РХБ) защиты проходит переподготовка курсантов военной академии РХБ защиты на новейшие образцы военной техники, поступающие в войска.

Курсантами войск РХБ защиты был разыгран эпизод по уничтожению условного противника. Курсанты выполняли действия в боевой экипировке "Ратник" и в новейшем противогазе ПМК-4, который поступает на вооружение с 2017 года.

Свои действия отработали расчеты химической разведки на новейших машинах РХМ-6, расчеты станции специальной обработки вооружения и военной техники с помощью универсальной тепловой машиной УТМ-80 и универсальной станцией специальной обработки УССО. Кроме того, расчеты подразделения аэрозольного противодействия выполнили задачу по укрытию военной техники и инфраструктуры с помощью новейшей дымовой машины ТДА-, сообщает Департамент информации и массовых коммуникаций Министерства обороны Российской Федерации.