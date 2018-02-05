Экипажи Ка-27 приступили к обеспечению очередного этапа государственных испытаний БДК "Иван Грен"
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Вертолет Ка-27.
Источник: Пресс-служба Северного флота
ЦАМТО, 5 февраля. Экипажи Ка-27 смешанной вертолетной эскадрильи Балтийского флота 2 февраля приступили к обеспечению очередного этапа государственных испытаний большого десантного корабля (БДК) "Иван Грен" в морских полигонах.
В ходе испытаний моряки-балтийцы проверяют работу авиационного комплекса: корабельные вертолеты совершают облет БДК и посадку на него в различных погодных условиях в темное и светлое время суток.
Завершить государственные испытания БДК представители промышленности планируют в конце февраля. Затем завод приступит к ревизии, окончательной отделке и полной подготовке корабля к передаче Военно-морскому флоту России.
Справочно:
БДК "Иван Грен" – головной корабль проекта 11711, разработанного в ОАО "Невское проектно-конструкторское бюро". Он был заложен в декабре 2004 года, спущен на воду в мае 2012 года, швартовные испытания корабля начались в октябре 2015 года, сообщает пресс-служба Западного военного округа.
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05.02.2018
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