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Исполнилось 317 лет со дня указ Петра I, положившего начало созданию Балтийского флота

06.02.2018 ЦАМТО 218 0
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Корабли Балтийского флота во время учений Запад-2017. 16 сентября 2017
Корабли Балтийского флота во время учений Запад-2017. 16 сентября 2017.
Источник: © Фото : Минобороны РФ

ЦАМТО, 5 февраля. Исполнилось 317 лет со дня указ Петра I, положившего начало созданию Балтийского флота: 2 февраля 1701 года царь издал Указ, которым повелевал начать строительство на Ладожском озере шести 18-пушечных кораблей.

Таким образом, было положено начало Балтийскому флоту. Главная база флота располагалась в Кронштадте.

Балтийский флот сегодня представляет собой сбалансированную разновидовую группировку сил и войск, имеющую в своем составе надводные и подводные силы, авиацию и войска противовоздушной обороны, армейский корпус, а также части материально-технического обеспечения. Геополитическая обстановка в мире более чем за три столетия подтвердила, что существование Балтийского флота является объективной и исторически оправданной необходимостью, одним из непременных условий безопасности России на западном направлении.

Сегодня все части Балтийского флота находятся в постоянной боевой готовности и способны выполнять задачи по предназначению в кратчайшие сроки.

На морских полигонах корабли и суда Балтийского флота постоянно обеспечивают испытание новых образцов вооружения и военной техники для Военно-морского флота России.

Здесь создана мощная кораблестроительная база, позволяющая строить самые современные корабли и вспомогательные суда.

В боевом составе флота активно действуют несколько современных ракетных кораблей, оснащенных новейшим вооружением и техническими средствами. Это корветы "Стерегущий", "Сообразительный", "Бойкий" и "Стойкий", малые ракетные корабли "Серпухов" и "Зеленый Дол", новейший морской тральщик "Александр Обухов". На флот продолжают поступать морские, рейдовые буксиры, водолазные и спасательные катера различных проектов, предназначенные для выполнения широкого спектра задач. В нынешнем году состав соединения ракетных кораблей войдет малый ракетный корабль нового проекта, а соединение ПВО флота пополнится еще одним комплектом С-400. В части морской авиации планируется поступление новых и модернизированных самолетов Су-30СМ и вертолетов Ка-27М.

Части армейского корпуса, дислоцированные в Калининградской области, тоже оснащены современными образцами вооружения и военной техники. На флот поступают боевые машины, системы артиллерии и противовоздушной обороны, а также различная специальная и автомобильная техника.

Экипажи кораблей Балтийского флота постоянно находятся в море, отрабатывая курсовые задачи, несут боевые вахты в различных районах Мирового океана. Расширяется и география походов моряков-балтийцев. Боевые корабли и вспомогательные суда Балтийского флота выполняли задачи в Северном, Черном, Средиземном морях, Атлантическом, Индийском океанах, посетив с неофициальными визитами и деловыми заходами свыше 10 портов иностранных государств.

В нынешнем году кораблям флота предстоит совершить дальние походы в Атлантику, Арктику, Восточное Средиземноморье, Индийский и Тихий океаны и другие районы, сообщает пресс-служба Западного военного округа.
05.02.2018
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Страны
Индия
Россия
Продукция
Александр Обухов
Бойкий
Ка-27М
С-400 Триумф
Су-30
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Минoбороны РФ
Проекты
20380 Корвет-1
Арктика
БФ

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