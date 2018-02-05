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Астронавты NASA проведут на борту МКС уроки для школьников в память о Кристе Маколифф

06.02.2018 ТАСС 139 0
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Криста Маколифф
Криста Маколифф.
Источник: © AP Photo/NASA

Члены экипажа станции расскажут о физических законах и выполнят несколько опытов в условиях невесомости

ВАШИНГТОН, 3 февраля. /ТАСС/. Астронавты NASA Джозеф Акаба и Рики Арнолд воплотят в жизнь мечту американской школьной учительницы Кристы Маколифф, 32 года назад погибшей вместе со всем экипажем шаттла Challenger, - на борту Международной космической станции (МКС) они проведут уроки, которые педагог готовила для своих учеников.

"Мы чрезвычайно рады тому, что сможем вместе с NASA возродить уроки, которые готовила Криста", - заявил президент Центра сохранения памяти о корабле Challenger Лэнс Буш. Он рассказал, что речь идет о занятиях по физике, в том числе по таким темам, как кипение и замерзание жидкости, хроматография, законы Ньютона. Уроки будут сопровождаться опытами в условиях невесомости. Некоторые из них пройдут так, как планировала Маколифф, другие будут немного усовершенствованы.

Видеозаписи занятий для старшеклассников на борту МКС передадут в средние школы в США и других странах. Кроме того, Центр сохранения памяти о корабле Challenger намерен разместить их на своем сайте. В общественной организации уверены, что Акаба и Арнолд справятся с задачей, поскольку оба в молодости успели поработать преподавателями. Акаба сейчас находится на станции в составе международного экипажа, а Арнолд должен прибыть туда в марте.

"Запись на орбите уроков Кристы Маколифф - это отличный способ сохранить память о ней и всех других членах экипажа Challenger, - заявил заместитель директора NASA по вопросам образования Майк Кинкейд. Он напомнил, что Маколифф выиграла общенациональный конкурс и должна была стать первой в мире школьной учительницей, отправившейся в космическое пространство. Корабль многоразового использования Challenger с экипажем из семи человек потерпел катастрофу на 73-й секунде полета после старта с космодрома на мысе Канаверал (штат Флорида) 28 января 1986 года.

После этой трагедии NASA отказалось от программы "Учитель в космосе", а дублер Маколифф - преподаватель Барбара Морган, также прошедшая полную подготовку астронавта, - вернулась к работе в начальной школе в городке Мак-Колл (штат Айдахо). Позже она вновь получила приглашение в отряд астронавтов и в августе 2007 года в качестве технического специалиста совершила свой первый и единственный 12-дневный полет на шаттле Endeavour, во время которого провела несколько сеансов связи со своей школой и приняла участие в биологических экспериментах. Сразу после этого путешествия она ушла со службы в NASA и устроилась работать преподавателем в Университете штата Айдахо.
05.02.2018
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принадлежат ТАСС
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