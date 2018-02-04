Минобороны Китая призывает США после публикации новой ядерной доктрины отказаться от мышления времен "холодной войны"
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Военнослужащие Народно-освободительной армии Китая на Параде Победы в Москве 9 мая 2015г.
Источник: Эксперт
Брюссель. 4 февраля. ИНТЕРФАКС - В Минобороны КНР в воскресенье раскритиковали новую ядерную доктрину США, в которой содержатся обвинения в адрес Пекина в недостатке прозрачности при развитии Китаем ядерных вооружений.
"Мы надеемся, что США откажутся от менталитета времен "холодной войны", - приводят западные СМИ выдержки из заявления Минобороны КНР.
Китай "всегда поддерживал свои ядерные силы на минимальном уровне, требуемом национальной безопасностью", в то время как США обладают крупнейшим ядерным арсеналом в мире, отмечается в заявлении.
В Пекине также назвали обвинения Вашингтона в нежелании Китая раскрывать информацию о модернизации своих ядерных сил "смутными предположениями".
Также в заявлении подчеркивается, что Китай придерживается принципа не наносить первым ядерный удар и не угрожать ядерным оружием или применять его против каких-либо государств, не обладающих ядерным арсеналом.
С критикой новой ядерной доктрины США также ранее выступал глава МИД Ирана Джавад Зариф.
Накануне в МИД РФ заявили, что положения новой ядерной доктрины США, в которых содержатся обвинения в адрес России в понижении порога использования ядерных вооружений и в "агрессивных стратегиях", не соответствуют действительности.
Ранее в Госдепартаменте США пояснили, что в новой ядерной доктрине внимание Соединенных Штатов направлено на Россию, Китай, Иран и Северную Корею.
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04.02.2018
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