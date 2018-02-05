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Андреевский флаг на фрегате "Адмирал Горшков" может быть поднят в конце лета 2018 года

05.02.2018 ТАСС 410 2
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Андреевский флаг
Андреевский флаг.
Источник: © Петр Ковалев/ТАСС

Заключительный этап госиспытаний судна начался 20 марта 2017 года

САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, 3 февраля. /ТАСС/. Андреевский флаг на фрегате "Адмирал Горшков" может быть поднят в конце лета 2018 года. Об этом сообщил журналистам в субботу президент Объединенной судостроительной корпорации (ОСК) Алексей Рахманов.

"Если график будет соблюден, то мы надеемся что флаг Андреевский будет поднят в конце лета текущего года", - сказал он.

"Адмирал Горшков" - головной корабль проекта 22350. Он был заложен в начале 2006 года, спущен на воду осенью 2010 года. В ноябре 2014 года корабль впервые вышел на испытания. Заключительный этап госиспытаний начался 20 марта 2017 года.

Корабли проекта 22350 имеют водоизмещение 4,5 тыс. тонн и могут развивать скорость до 29 узлов. Они оснащаются ракетами "Оникс" и "Калибр", а также зенитным ракетным комплексом "Полимент-Редут". Всего к 2025 году планировалось передать ВМФ России шесть таких фрегатов. Как заявлял министр обороны РФ Сергей Шойгу, фрегаты, подобные "Адмиралу Горшкову", в ближайшей перспективе станут основными боевыми кораблями ВМФ РФ.
03.02.2018
Права на данный материал
принадлежат ТАСС
Материал размещен правообладателем
в открытом доступе
  • В новости упоминаются
Страны
Россия
Продукция
Адмирал Горшков
П-800 Оникс
Компании
Минoбороны РФ
ОСК
Персоны
Шойгу Сергей
Проекты
22350

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  • Комментарии
Комментариев 2, отображено с 1 по 2
RU
Военкор
206
№1
05.02.2018 08:08
Сроки передачи "Горшкова" флоту я слышал ужу раз 10 и всё переносят и переносят!
Какой раз убеждаюсь что Рахманов неадекватный человек! Все сроки и графики сорваны несколько лет назад, а он всё сказки рассказывает!
+1
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RU
Павел 1978
9237
№2
05.02.2018 09:34
их ещё отсутствие ГТУ до недавнего времени "спасало",
но время на исходе...
+1
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