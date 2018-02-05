

Андреевский флаг.

Источник: © Петр Ковалев/ТАСС Андреевский флаг.Источник: © Петр Ковалев/ТАСС

Заключительный этап госиспытаний судна начался 20 марта 2017 года

САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, 3 февраля. /ТАСС/. Андреевский флаг на фрегате "Адмирал Горшков" может быть поднят в конце лета 2018 года. Об этом сообщил журналистам в субботу президент Объединенной судостроительной корпорации (ОСК) Алексей Рахманов.

"Если график будет соблюден, то мы надеемся что флаг Андреевский будет поднят в конце лета текущего года", - сказал он.

"Адмирал Горшков" - головной корабль проекта 22350. Он был заложен в начале 2006 года, спущен на воду осенью 2010 года. В ноябре 2014 года корабль впервые вышел на испытания. Заключительный этап госиспытаний начался 20 марта 2017 года.

Корабли проекта 22350 имеют водоизмещение 4,5 тыс. тонн и могут развивать скорость до 29 узлов. Они оснащаются ракетами "Оникс" и "Калибр", а также зенитным ракетным комплексом "Полимент-Редут". Всего к 2025 году планировалось передать ВМФ России шесть таких фрегатов. Как заявлял министр обороны РФ Сергей Шойгу, фрегаты, подобные "Адмиралу Горшкову", в ближайшей перспективе станут основными боевыми кораблями ВМФ РФ.