

Мистахов Ренат Искандерович.

Источник: Экспорт вооружений Мистахов Ренат Искандерович.Источник: Экспорт вооружений

В шестом номере журнала "Экспорт вооружений" за 2017 год опубликовано интервью с генеральным директором АО "Зеленодольский завод имени А.М. Горького" Ренатом Мистаховым "Мы готовы рассмотреть возможность участия в обновлении вспомогательного флота России". Наш блог приводит его текст.

Мистахов Ренат Искандерович - родился 12 сентября 1975 г. в городе Куйбышев Татарской ССР. После окончания техникума поступил на заочное отделение Российского государственного университета путей сообщения, которое окончил в 1999 г., получил квалификацию инженера путей сообщения. В 1997-1998 гг. - работал и.о. начальника станции Свияжск, в 1998-2000 гг. - начальником станции Свияжск. В 2003-2004 гг. - заместитель начальника Казанского отделения железной дороги, в 2004-2008 гг. первый заместитель начальника ОАО "РЖД" В 2008 г. возглавил Казанское отделение Горьковской железной дороги - филиала ОАО "РЖД". 30 ноября 2009 г. по решению Совета директоров ОАО "Зеленодольский завод им. А. М. Горького" утвержден на должность генерального директора предприятия. С 2014 г. - депутат Государственного совета (ГС) Республики Татарстан (РТ) пятого созыва, член партии "Единая Россия", член фракции "Единая Россия" в ГС РТ, член комитета ГС РТ по экономике, инвестициям и предпринимательству.

Каково текущее положение предприятия, соотношение загрузки по ГОЗ, гражданскому сектору и ВТС?

АО "Зеленодольский завод им. А.М. Горького" - современное высокотехнологичное предприятие, успешно работающее в составе АО "Холдинговая компания "Ак Барс" - одного из крупнейших холдингов Республики Татарстан. Как одно из наиболее динамично развивающихся судостроительных предприятий страны завод ежегодно повышает объемы производства и качество продукции. Такая стратегия позволяет уверенно расширять рынки сбыта и выходить на международную арену.

Производственно-техническая база предприятия состоит из комплекса цехов, охватывающих все виды судостроительного производства, и позволяющих строить разнотипные корабли и суда. Среди наиболее значимых проектов, реализованных заводом за последние годы, - строительство фрегатов "Гепард-3.9", катеров специального назначения проекта 21980 и малых ракетных кораблей проекта 21631. В гражданском сегменте я бы выделил строительство скоростных пассажирских теплоходов проекта А145 и нефтеналивных танкеров проекта RST25.

Доля Государственного оборонного заказа (ГОЗ) в общем объеме заказов составляет 85-86%.

С какими конструкторскими бюро завод сотрудничает сейчас и чьи разработки намерен воплощать в металл в будущем?

На сегодняшний день завод ведет строительство кораблей, судов и катеров разработки следующих бюро: АО "Зеленодольское ПКБ", АО "ЦМКБ "Алмаз", АО "Северное ПКБ", ООО "ХС "Морское проектирование", ООО "АгатДизайнБюро". Завод готов работать с любым проектантом, чьи разработки заказчик будет готов принять на вооружение.

Каково состояние и перспективы программы строительства патрульных кораблей проекта 22160, чем вызвано замедление темпов их строительства и будет ли заложен шестой корпус?

Строительство патрульных кораблей проекта 22160 началось в 2014 г. Государственный контракт на поставку головного патрульного корабля был подписан 11 апреля 2014 г. Закладка головного патрульного корабля проекта 22160 (заводской № 161) "Василий Быков" состоялась 26 февраля 2014 г. 9 октября 2014 г. был подписан государственный контракт на поставку пять патрульных кораблей.

Корабли проекта 22160 предназначены для охраны территориальных вод, патрулирования экономической зоны в открытых и закрытых морях, пресечения контрабандной и пиратской деятельности, поиска и оказания помощи пострадавшим при морских катастрофах, экологического мониторинга окружающей среды, для охраны кораблей и судов на переходе морем, а также военно-морских баз и водных районов с целью предупреждения о нападении различных сил и средств противника в военное время.

Согласно данным АО "Северное ПКБ", корабли проекта 22160, водоизмещением около 1300 т, обеспечивают длительное присутствие в дальней морской зоне (автономность - 60 суток). У кораблей высокие скоростные характеристики (максимальная скорость - до 30 узлов), они спроектированы с учетом обеспечения комфортных условий размещения экипажа (до 80 человек). Для увеличения поискового потенциала и проведения поисково-спасательных операций на кораблях предусмотрено базирование 12-тонного вертолета. Кроме того, корабли оснащены радиотехническим и гидроакустическим вооружением, а также средствами радиоэлектронного противодействия. Главная энергетическая установка кораблей представляет собой установку типа CODAG полной мощностью до 25 000 кВт.

Корабли данного проекта строятся строго в сроки, установленные государственными контрактами. Будут ли новые заказы на корабли проекта 22160, зависит от руководства ВМФ и Минобороны России. Если там примут решение об увеличении количества заказов на строительство патрульных кораблей, мы будем строить.

Шестой корабль будет заложен в 2018 году.

Планируются ли экспортные поставки малых ракетных кораблей проекта 21632, например, в Казахстан или другие страны?

Если будет заинтересованность у инозаказчика и будут заказы, мы готовы строить корабли на экспорт.

Каковы перспективы строительства вспомогательных кораблей для ВМФ России и на экспорт?

Конечно, мы готовы рассмотреть возможность участия в обновлении вспомогательного флота России. На сегодняшний день завод ведет строительство кабельных судов - это новая страница в истории отечественного судостроения, прежде подобных судов не строили на территории нашей страны даже в период СССР.

Заявок от инозаказчиков пока не поступало.

Насколько важна для предприятия программа гражданского судостроения, каковы ее перспективы?

Гражданское судостроение всегда присутствовало в портфеле заказов нашего завода. К сожалению, в настоящее время, в связи с загруженностью производства продукцией по линии гособоронзаказа, мы не имеем возможности приступить к масштабным проектам по строительству судов гражданского назначения. Однако, учитывая существующий опыт и наличие современной производственной базы, по мере снижения гособоронзаказа мы быстро сможем переориентироваться на выпуск гражданской продукции.

На ближайшую перспективу мы выделили для себя приоритетные направления развития: строительство скоростных и прогулочных пассажирских судов, строительство самоходного и несамоходного грузового флота, строительство рыбодобывающих судов и судов технического флота.

К 2020 г. планируем довести объем гражданской продукции до 50% от общего портфеля заказов.

Занимается ли предприятие судоремонтом в интересах ВМФ России и экспортных заказчиков?

В 2016 г. заводом заключен госконтракт с Минобороны России на сервисное обслуживание кораблей проектов 21631, 21630 и катеров проекта 21980. В сервисное обслуживание входят, например, и доковые работы. Нам это направление очень интересно, считаем, что оно очень перспективное.

Каков статус программы строительства пограничных сторожевых кораблей 1-го ранга проекта 22100? Планируются ли закупки этих кораблей со стороны ВМФ России и экспортных заказчиков?

На сегодняшний день ведем строительство двух кораблей проекта 22100. Опыт эксплуатации головного корабля проекта 22100 показывает, что корабль современный, очень востребован, корабль успешно решает поставленные задачи, его характеристики и возможности удовлетворяют заказчика.

Заявок на строительство кораблей данного проекта от инозаказчиков пока не поступало.

Каким образом на заводе реализуется программа импортозамещения?

Минпромторгом России разработан и согласован с Министерством обороны России план импортозамещения. Совместно с бюро-проектантами выполнены проработки и где-то уже оформлены и реализованы решения по замене импортного оборудования на аналогичное, российского производства. При выборе оборудования и его поставщика приоритет отдается оборудованию российского производства.

Кроме того, в рамках Программы импортозамещения и локализации производства современного палубного оборудования в 2016 г. АО "Зеленодольский завод им. А.М. Горького" и хорватская компания Adria Winch организовали совместное предприятие "Адриа Винч Зеленодольск", расположенное на базе нашего завода.

Какие программы подготовки кадров реализуются заводом и во взаимодействии с какими федеральными и региональными ведомствами, включая профессионально-техническое, вузовское и поствузовское?

Наше предприятие ведет масштабную работу с рядом профильных вузов Казани, Тольятти, Санкт-Петербурга, Нижнего Новгорода и Новосибирска. Приглашаем молодых специалистов из этих городов, и многие охотно соглашаются начать свой трудовой путь на нашем заводе. На сегодняшний день на нашем предприятии трудятся 34 иногородних молодых специалиста.

Начиная с третьего курса ведется работа по привлечению студентов технических вузов. Мы приглашаем на производственные и преддипломные практики, таким образом проходит ознакомление с коллективными традициями, профессиональными особенностями нашего завода, а после окончания вуза молодые специалисты уже приезжают и трудоустраиваются в знакомый коллектив.

С 2012 г. на заводе действует положение о молодом специалисте, на основании которого наше предприятие предоставляет ряд гарантий и компенсаций. Выплачивается подъемное пособие в размере 30000 рублей, предоставляется жилье за счет средств предприятия, выделяются путевки в санаторий "Дельфин", по желанию направляются на стажировку и курсы повышения квалификации с целью углубления знаний. Помимо карьерного роста, основным вопросом, который руководство предприятия системно разрешает, является обеспечение достойной заработной платы своим работникам. На заводе ежегодно увеличивается размер зарплаты.

В 2013 г. в Казанском авиационном институте был открыт Центр кораблестроения, который сегодня дает реальную возможность обучать и принимать на завод высококвалифицированных специалистов. В этом году семь студентов Центра кораблестроения проходили преддипломную практику. Темы для дипломных работ были получены на нашем заводе. Дипломы были защищены на "хорошо" и "отлично". Четыре человека трудоустроились на предприятие.

Также завод не первый год участвует в программе "Кадры для ОПК", в рамках которой завод получает квоту на обучение студентов по целевому направлению. Только за 2016 г. мы направили в республиканские и иногородние вузы 18 выпускников зеленодольских школ.