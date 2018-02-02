ОНПП «Технология» участвует в создании космического комплекса «Канопус-В»
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Спутник дистанционного зондирования земли "Канопус-В-ИК".
Источник: https://technologiya.ru/
Обнинское НПП «Технология» изготовило для «Канопус-В» №3 и №4 панели терморегулирования, которые одновременно являются корпусами космических аппаратов. Спутники успешно выведены на орбиту 1 февраля 2018 года с космодрома «Восточный».
Панели терморегулирования дополнительно оснащены покрытием, которое позволяет снизить тепловую нагрузку на космические аппараты. Примененные решения позволяют увеличить ресурс техники.
«Наши ноу-хау для космоса не имеют аналогов в мире. Уже сейчас портфель заказов на аналогичную наукоемкую продукцию для космической отрасли сформирован до 2020 года и составляет 600 таких изделий на сумму порядка 650 млн рублей. Всего с наукоемкими комплектующими нашего предприятия на орбиту запущены 48 космических аппаратов», - отметила руководитель направления ОНПП «Технология» им. А. Г. Ромашина Олеся Ширина.
Космический аппарат «Канопус-В» №1 с панелями терморегулирования ОНПП «Технология» им. А. Г. Ромашина работает на орбите с 2012 года, «Канопус-В-ИК» успешно выведен в июле 2017 года. Предприятие уже изготовило и передало заказчику панели терморегулирования для «Канопус-В» №5 и №6, запуск которых запланирован на конец 2018 года.
Космический комплекс «Канопус-В», состоящий из серии космических аппаратов, обеспечивает мониторинг техногенных и природных чрезвычайных ситуаций, гидрометеорологических явлений, осуществляет оперативное наблюдение заданных районов земной поверхности. Информация используется Министерством природных ресурсов и экологии, Росгидрометом и другими ведомствами для принятия оперативных решений.
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02.02.2018
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