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Минобороны обсудит с ОСК меры по преодолению отставания в выполнении гособоронзаказа

05.02.2018 ТАСС 218 0
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Ледокол "Илья Муромец"
Ледокол "Илья Муромец".
Источник: © Петр Ковалев/ТАСС

В 2017 году Объединенная судостроительная корпорация построила для ВМФ России фрегат "Адмирал Макаров", корвет "Совершенный" и ледокол "Илья Муромец", отметил глава оборонного ведомства Сергей Шойгу

МОСКВА, 2 февраля. /ТАСС/. Минобороны России обсудит с Объединенной судостроительной корпорацией (ОСК) меры по преодолению отставания в выполнении гособоронзаказа. Об этом заявил в пятницу в ходе селекторного совещания министр обороны РФ генерал армии Сергей Шойгу.

"На совещании обсудим, что руководство ОСК делает для того, чтобы наверстать отставание по своим обязательствам перед Министерством обороны в части поставок и ремонта вооружения и военной техники в рамках заключенных госконтрактов", - сказал он.

Министр напомнил, что в 2017 году ОСК построила для ВМФ России фрегат "Адмирал Макаров", корвет "Совершенный", ледокол "Илья Муромец", спасательно-буксирное судно "СБ-739", а также передала из заводского ремонта атомный подводный крейсер "Орел".

Кроме того, предприятия ОСК провели сервисное обслуживание 758 кораблей и судов, решавших задачи в отдаленных районах Мирового океана и учениях "Запад-2017".
02.02.2018
Права на данный материал
принадлежат ТАСС
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Страны
Россия
Продукция
К-266 Орёл
Компании
Минoбороны РФ
ОСК
Персоны
Шойгу Сергей
Проекты
1135 Буревестник
20380 Корвет-1
21180
Военные учения
Гособоронзаказ

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