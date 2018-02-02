Минобороны обсудит с ОСК меры по преодолению отставания в выполнении гособоронзаказа



Ледокол "Илья Муромец".

Источник: © Петр Ковалев/ТАСС Ледокол "Илья Муромец".Источник: © Петр Ковалев/ТАСС

В 2017 году Объединенная судостроительная корпорация построила для ВМФ России фрегат "Адмирал Макаров", корвет "Совершенный" и ледокол "Илья Муромец", отметил глава оборонного ведомства Сергей Шойгу

МОСКВА, 2 февраля. /ТАСС/. Минобороны России обсудит с Объединенной судостроительной корпорацией (ОСК) меры по преодолению отставания в выполнении гособоронзаказа. Об этом заявил в пятницу в ходе селекторного совещания министр обороны РФ генерал армии Сергей Шойгу.

"На совещании обсудим, что руководство ОСК делает для того, чтобы наверстать отставание по своим обязательствам перед Министерством обороны в части поставок и ремонта вооружения и военной техники в рамках заключенных госконтрактов", - сказал он.

Министр напомнил, что в 2017 году ОСК построила для ВМФ России фрегат "Адмирал Макаров", корвет "Совершенный", ледокол "Илья Муромец", спасательно-буксирное судно "СБ-739", а также передала из заводского ремонта атомный подводный крейсер "Орел".

Кроме того, предприятия ОСК провели сервисное обслуживание 758 кораблей и судов, решавших задачи в отдаленных районах Мирового океана и учениях "Запад-2017".