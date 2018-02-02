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БДК ЧФ "Ямал", столкнувшийся в декабре с сухогрузом в Эгейском море, вернется в строй в первой половине 2018 года

05.02.2018 ЦАМТО 174 0
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БДК "Ямал"
Большой десантный корабль Черноморского флота «Ямал».
Источник: vpk-news.ru

ЦАМТО, 2 февраля. Большой десантный корабль Черноморского флота России "Ямал", столкнувшийся в конце декабря с сухогрузом в Эгейском море, вернется в строй в первом полугодии 2018 года, сообщает "РИА Новости" со ссылкой на источник в ЧФ РФ.

Как напоминает агентство, 30 декабря "Ямал" столкнулся с сухогрузом "Орка-2" под флагом Сьерра-Леоне, никто не пострадал. Инцидент, по данным российских военных, произошел по вине сухогруза: следуя параллельным курсом и обгоняя "Ямал", он, не убедившись, что обгон завершен, резко изменил курс и врезался в корабль. Сейчас "Ямал" ремонтируют на "Севморзаводе".

"БДК "Ямал" вернется в состав флота после ремонта в первом полугодии 2018 года", – сказал собеседник агентства.

Как отмечает "РИА Новости", "Ямал" представляет собой многопалубный плоскодонный десантный корабль океанской зоны с полубаком и развитой кормовой надстройкой. Основным его предназначением является прием с оборудованного или необорудованного берега военной техники, транспортирование ее морем и высадка как на оборудованное, так и необорудованное побережье.

БДК "Ямал" имеет водоизмещение 4012 т, длину – 112,5 м, ширину – 15 м, осадку – 3,7 м, скорость полного хода – 17,59 узлов, дальность плавания – 3,5 тыс. миль при 16 узлах, шесть тысяч миль при 12 узлах.В состав вооружения входят две сдвоенных 57-мм артиллерийских установки АК-725, две пусковые установки реактивной системы залпового огня А-215 "Град-М", четыре пусковые установки ПЗРК "Стрела-2", передает "РИА Новости".
02.02.2018
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Страны
Россия
Продукция
Град РСЗО
Компании
Севморзавод
Проекты
БДК 775
ЧФ

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