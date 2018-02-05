Для Вооруженных сил Ирака отгружена партия ОБТ Т-90С/СК



Натурный образец модернизированного танка Т-90С в специальной комплектации для арабских стран, представленный на Международной выставке IDEX 2015 в Абу Даби (ОАЭ).

Источник: www.uvz.ru Натурный образец модернизированного танка Т-90С в специальной комплектации для арабских стран, представленный на Международной выставке IDEX 2015 в Абу Даби (ОАЭ).Источник: www.uvz.ru

ЦАМТО, 2 февраля. В сети Youtube.com появилась видеозапись погрузки на транспортное судно в порту Усть-Луга партии танков Т-90С/СК.

Судя по характерному песочному камуфляжу и имеющимся на текущий момент контрактам со странами Ближнего Востока и Северной Африки, можно предположить, что с большой долей вероятности данные танки предназначены для ВС Ирака.

На текущий момент АО НПК "Уралвагонзавод" имеет договор от 2017 года на лицензионную сборку около 400 ОБТ Т-90С/СК с Египтом, реализация которого начнется не ранее 2019 года. Кувейт в том же году заказал 146 Т-90МС/МСК, начало поставок по которому не анонсировалось. Поставки по заявленным контрактам Алжиру завершены (ОБТ Т-90 ВС Алжира к тому же имеют другую окраску).

Ранее, 14 августа 2017 года российский посол в Багдаде Максим Максимов заявил в интервью "РИА Новости", что "Россия в ближайшее время начнет поставки танков Т-90 в Ирак". Это можно считать косвенным подтверждением того, что заснятые танки предназначены именно Багдаду.

Согласно годовому отчету АО НПК "Уралвагонзавод", контракт с Ираком заключен в 2016 году. Первая партия предусматривает поставку заказчику 73 танков, начиная с 2017 года. Таким образом, можно предположить, что заснятая на видео отгрузка танков Ираку может быть уже не первой.