Войти на сайт Зарегистрироваться Забыли пароль?

Для Вооруженных сил Ирака отгружена партия ОБТ Т-90С/СК

05.02.2018 ЦАМТО 443 1
0
Понравилась новость?
 +2
Танк Т-90С
Натурный образец модернизированного танка Т-90С в специальной комплектации для арабских стран, представленный на Международной выставке IDEX 2015 в Абу Даби (ОАЭ).
Источник: www.uvz.ru

ЦАМТО, 2 февраля. В сети Youtube.com появилась видеозапись погрузки на транспортное судно в порту Усть-Луга партии танков Т-90С/СК.

Судя по характерному песочному камуфляжу и имеющимся на текущий момент контрактам со странами Ближнего Востока и Северной Африки, можно предположить, что с большой долей вероятности данные танки предназначены для ВС Ирака.



На текущий момент АО НПК "Уралвагонзавод" имеет договор от 2017 года на лицензионную сборку около 400 ОБТ Т-90С/СК с Египтом, реализация которого начнется не ранее 2019 года. Кувейт в том же году заказал 146 Т-90МС/МСК, начало поставок по которому не анонсировалось. Поставки по заявленным контрактам Алжиру завершены (ОБТ Т-90 ВС Алжира к тому же имеют другую окраску).

Ранее, 14 августа 2017 года российский посол в Багдаде Максим Максимов заявил в интервью "РИА Новости", что "Россия в ближайшее время начнет поставки танков Т-90 в Ирак". Это можно считать косвенным подтверждением того, что заснятые танки предназначены именно Багдаду.

Согласно годовому отчету АО НПК "Уралвагонзавод", контракт с Ираком заключен в 2016 году. Первая партия предусматривает поставку заказчику 73 танков, начиная с 2017 года. Таким образом, можно предположить, что заснятая на видео отгрузка танков Ираку может быть уже не первой.
02.02.2018
Права на данный материал
принадлежат ЦАМТО
Материал размещен правообладателем
в открытом доступе
  • В новости упоминаются
Страны
Алжир
Египет
Ирак
Кувейт
Россия
Продукция
Т-90 "Владимир"
Компании
Уралвагонзавод

  • Похожие новости
  • Комментарии
Комментариев 1, отображено с 1 по 1
RU
штурм
3493
№1
05.02.2018 07:21
Интересно, неужели танки для Ирака дешевле возить вокруг всей Европы из Балтики чем из Новороссийска или по Каспию через Иран?
0
Сообщить модератору
Хотите оставить комментарий? Зарегистрируйтесь и/или Войдите и общайтесь!
loading...
ПОДПИСКА НА НОВОСТИ
Ежедневная рассылка новостей ВПК на электронный почтовый ящик
  • Разделы новостей
  • Обсуждаемое
  • 05.02 12:04
  • 6169
Минобороны: Все авиаудары в Сирии пришлись по позициям боевиков
  • 05.02 12:03
  • 3
Бой тяжелого робота "Уран-9" попал на видео
  • 05.02 11:55
  • 6
Источник: силовые ведомства РФ заинтересованы в получении пассажирской версии Ту-160
  • 05.02 11:50
  • 4
РФ и Турция подписали кредитное соглашение в рамках контракта на С-400, заявил Чемезов
  • 05.02 11:43
  • 42
Пилот сбитого Су-25 погиб в бою с террористами
  • 05.02 11:32
  • 12
В омском учебном центре ВДВ впервые пройдут сборы штатных священников десанта
  • 05.02 11:27
  • 99
"Черное крыло" российского МС-21 оказалось западным
  • 05.02 11:27
  • 1
Песков не стал комментировать решение кабмина по аэродрому на Итурупе
  • 05.02 11:26
  • 32
Испытания танка Т-80БВМ планируется завершить в начале 2018 года
  • 05.02 10:56
  • 1
Уничтожение курдами танка Leopard 2A4 турецкой армии
  • 05.02 10:40
  • 3
Эрдоган рассказал о причинах покупки комплексов С-400 у России
  • 05.02 09:34
  • 2
Андреевский флаг на фрегате "Адмирал Горшков" может быть поднят в конце лета 2018 года
  • 05.02 07:29
  • 1
Самолеты ВКС РФ за неделю шесть раз поднимались на перехват иностранных самолетов
  • 05.02 07:25
  • 1
Шойгу рассказал о результате испытаний самолета А-100
  • 05.02 07:21
  • 1
Для Вооруженных сил Ирака отгружена партия ОБТ Т-90С/СК
другие обсуждаемые темы