Для Вооруженных сил Ирака отгружена партия ОБТ Т-90С/СК
|
|
Натурный образец модернизированного танка Т-90С в специальной комплектации для арабских стран, представленный на Международной выставке IDEX 2015 в Абу Даби (ОАЭ).
Источник: www.uvz.ru
ЦАМТО, 2 февраля. В сети Youtube.com появилась видеозапись погрузки на транспортное судно в порту Усть-Луга партии танков Т-90С/СК.
Судя по характерному песочному камуфляжу и имеющимся на текущий момент контрактам со странами Ближнего Востока и Северной Африки, можно предположить, что с большой долей вероятности данные танки предназначены для ВС Ирака.
На текущий момент АО НПК "Уралвагонзавод" имеет договор от 2017 года на лицензионную сборку около 400 ОБТ Т-90С/СК с Египтом, реализация которого начнется не ранее 2019 года. Кувейт в том же году заказал 146 Т-90МС/МСК, начало поставок по которому не анонсировалось. Поставки по заявленным контрактам Алжиру завершены (ОБТ Т-90 ВС Алжира к тому же имеют другую окраску).
Ранее, 14 августа 2017 года российский посол в Багдаде Максим Максимов заявил в интервью "РИА Новости", что "Россия в ближайшее время начнет поставки танков Т-90 в Ирак". Это можно считать косвенным подтверждением того, что заснятые танки предназначены именно Багдаду.
Согласно годовому отчету АО НПК "Уралвагонзавод", контракт с Ираком заключен в 2016 году. Первая партия предусматривает поставку заказчику 73 танков, начиная с 2017 года. Таким образом, можно предположить, что заснятая на видео отгрузка танков Ираку может быть уже не первой.
|
02.02.2018
Права на данный материал
принадлежат ЦАМТО
Материал размещен правообладателем
в открытом доступе
- В новости упоминаются
- Похожие новости
01.02.2018 Новый танк Т-90М поступит на вооружение российской армии в ближайшее время
01.02.2018 Очередной "Прорыв": армия России получит на вооружение новый танк
31.01.2018 "Арматы", "Сарматы" и "Цирконы": каковы приоритеты госпрограммы вооружения до 2027 года
29.01.2018 Серийное производство самого смертоносного российского танка должно начаться в 2020 году
23.01.2018 Большой секрет для немаленьких компаний
22.01.2018 Глобальный неядерный удар Москве уже не угрожает
19.01.2018 Алжир считает российские танки лучшими в мире