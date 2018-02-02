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Медицинская техника POZIS привлекла особое внимание на выставке в Арабских Эмиратах

02.02.2018 АО "НПК "ТехМаш" 93 0
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POZIS в ОАЭ
Медицинская техника POZIS концерна «Техмаш» на выставке Arab Health-2018 в ОАЭ, г. Дубаи.
Источник: http://tecmash.ru/

Концерн «Техмаш» Госкорпорации Ростех представил медицинскую технику POZIS на международной выставке Arab Health-2018, которая состоялась с 29 января по 1 февраля в ОАЭ, г. Дубаи. Разработки в области холодильного, морозильного и дезинфицирующего оборудования для медицины смогли увидеть свыше 100 тысяч посетителей и специалистов из 163 стран, и заинтересовали Минздрав ОАЭ.


Руководству министерства здравоохранения Объединенных Арабских Эмиратов продемонстрировали образцы фармацевтического холодильника ХФ-140 и инновационного морозильника ММШ-200. Особое внимание представители ведомства проявили к рециркулятору POZIS, который обезвреживает до 99,9% болезнетворных бактерий, находящихся в воздухе.


«Это очень интересная разработка, которая может быть полезна в медицине», - отметил представитель Минздрава ОАЭ Валид Саид Саиф Аль Духури.


«Объединенные Арабские Эмираты – это Центр Ближнего Востока. По экспертным оценкам, его аудитория превышает 300 млн человек. POZIS имеет хорошие шансы занять здесь свою нишу. Это подтверждается повышенным интересом к нашей площадке на Arab Health со стороны участников: за время работы выставки экспозицию POZIS посетили представители более чем 100 компаний из Индии, Саудовской Аравии, стран Африки и других», - отметил заместитель генерального директора АО «ПОЗиС» по стратегическому маркетингу Булат Хасанов.


По словам представителя компании, подобные мероприятия позволяют провести предметные переговоры и выявить пути дальнейшего совершенствования и адаптации продукции POZIS под требования местных рынков.


Медицинская техника POZIS концерна «Техмаш» на выставке Arab Health-2018 в ОАЭ, г. Дубаи.
Источник: http://tecmash.ru/

POZIS, входящий в Концерн Техмаш, – один из крупнейших производителей серийного холодильного, морозильного и дезинфицирующего оборудования в Российской Федерации и единственный создатель полной линейки техники, соответствующей современным требованиям "Холодовой цепи" в медицине, и стандартам GMP. Компания освоила направление производства медтехники более 15 лет назад, и сегодня занимает до 80% отечественного рынка холодильников для медицинских услуг и для фармацевтики.


Техникой POZIS были массово оснащены инфраструктурные объекты Универсиады-2013 в Казани и Олимпиады-2014 в Сочи. Сегодня под брендом POZIS выпускается более 60 моделей и модификаций различных медицинских изделий.


Медтехника POZIS производится по принципам озонобезопасных «зеленых технологий» и не наносит ущерба окружающей среде. Вся линейка специализированного холодильного оборудования POZIS сертифицирована в соответствии с требованиями стандарта качества стран Евросоюза и маркируется знаком «СЕ».


Согласно поручению Президента РФ по развитию производства организациями ОПК высокотехнологичной продукции гражданского и двойного назначения и общей стратегии Ростеха, которая предполагает наращивание доли гражданской продукции до 50 % к 2025 году, производство медицинской техники POZIS является сегодня одним из приоритетных направлений развития компании на ближайшую и среднесрочную перспективу.
02.02.2018
Права на данный материал
принадлежат АО "НПК "ТехМаш"
Материал передан ВПК.name правообладателем
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Страны
Индия
ОАЭ
Россия
Саудовская Аравия
Компании
ПОЗИС
Ростех
Техмаш НПК
Проекты
Евросоюз
Медицина

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