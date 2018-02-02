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Двигатели ОДК обеспечили третий пуск ракеты-носителя с космодрома Восточный

02.02.2018 АО "ОДК" 114 0
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РД-107А
Источник: личное

Серийные ракетные двигатели РД-107А/РД-108А, произведенные на ПАО «Кузнецов», самарском предприятии Объединенной двигателестроительной корпорации (входит в Госкорпорацию Ростех), обеспечили третий старт ракеты-носителя с космодрома Восточный.


Запуск ракеты-носителя «Союз-2-1а» с российскими спутниками дистанционного зондирования Земли и мониторинга чрезвычайных ситуаций «Канопус-В» № 3 и № 4 и 9 малыми космическими аппаратами попутной нагрузки состоялся 1 февраля в 05:07 по московскому времени. Установленные на I и II ступенях ракеты-носителя двигатели РД-107А/108А отработали в штатном режиме, без замечаний.


Данный запуск стал первым в текущем году стартом ракеты-носителя типа «Союз», который обеспечили двигатели ОДК.


Специалисты Сервисного центра ПАО «Кузнецов», обеспечивающие работу силовых установок на космодромах, приняли активное участие в подготовке ракеты к старту, осуществляя монтаж и проверку систем, отвечающих за работу двигателей. Также ими была проведена проверка и допуск к работе щитов пневмоиспытаний и стартовых пневмощитов производства ПАО «Кузнецов», обеспечивающих подачу воздуха, азота, гелия на борт ракеты-носителя.
02.02.2018
Права на данный материал
принадлежат АО "ОДК"
Материал передан ВПК.name правообладателем
  • В новости упоминаются
Страны
Россия
Продукция
Канопус-В
РД-107
Компании
ОДК УК
Проекты
Восточный Космодром
Союз-2 РН

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