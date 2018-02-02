Двигатели ОДК обеспечили третий пуск ракеты-носителя с космодрома Восточный
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Источник: личное
Серийные ракетные двигатели РД-107А/РД-108А, произведенные на ПАО «Кузнецов», самарском предприятии Объединенной двигателестроительной корпорации (входит в Госкорпорацию Ростех), обеспечили третий старт ракеты-носителя с космодрома Восточный.
Запуск ракеты-носителя «Союз-2-1а» с российскими спутниками дистанционного зондирования Земли и мониторинга чрезвычайных ситуаций «Канопус-В» № 3 и № 4 и 9 малыми космическими аппаратами попутной нагрузки состоялся 1 февраля в 05:07 по московскому времени. Установленные на I и II ступенях ракеты-носителя двигатели РД-107А/108А отработали в штатном режиме, без замечаний.
Данный запуск стал первым в текущем году стартом ракеты-носителя типа «Союз», который обеспечили двигатели ОДК.
Специалисты Сервисного центра ПАО «Кузнецов», обеспечивающие работу силовых установок на космодромах, приняли активное участие в подготовке ракеты к старту, осуществляя монтаж и проверку систем, отвечающих за работу двигателей. Также ими была проведена проверка и допуск к работе щитов пневмоиспытаний и стартовых пневмощитов производства ПАО «Кузнецов», обеспечивающих подачу воздуха, азота, гелия на борт ракеты-носителя.
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