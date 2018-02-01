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Власти США считают, что в Сирии могут разрабатывать новые виды химоружия - СМИ

02.02.2018 Интерфакс-АВН 141 0
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Инспекторы ООН по химоружию в Сирии. Архивное фото
Инспекторы ООН по химоружию в Сирии. Архивное фото.
Источник: © РИА Новости / Андрей Стенин

Вашингтон. 1 февраля. ИНТЕРФАКС - Хранилища с запрещенным химическим оружием могут и поныне находиться на территории Сирии, сообщил в четверг агентству "Ассошиэйтед Пресс" неназванный источник в администрации Белого дома.

Кроме того, по данным собеседника агентства, сейчас Сирия может разрабатывать новые виды химического оружия для усиления своего военного потенциала вопреки договору об уничтожении и запрете химоружия от 2013 года.

При этом администрация президента США Дональда Трампа рассматривает возможность военных действий против правительства Сирии для предотвращения использования химоружия, добавил источник агентства.

В то же время собеседник агентства отметил, что боевики группировки ИГ (запрещена в РФ) в Сирии продолжают использовать химическое оружие, в том числе хлор и иприт.
01.02.2018
Права на данный материал
принадлежат Интерфакс-АВН
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  • В новости упоминаются
Страны
Сирия
США
Персоны
Трамп Дональд
Проекты
Химоружие

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