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Новый разведывательно-ударный беспилотный вертолет весом 350 кг сможет автономно работать в любых климатических зонах

02.02.2018 Интерфакс-АВН 352 0
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Логотип холдинга Вертолеты России. Архивное фото
Логотип холдинга Вертолеты России. Архивное фото.
Источник: © Фото : предоставлено пресс-службой холдинга "Вертолеты России"

Беспилотник сам ориентируется на местности и прокладывает маршрут между заданными точками

Москва. 1 февраля. ИНТЕРФАКС-АВН - Новейший беспилотник разработки "Вертолетов России" приспособлен к автономной работе в полевых условиях любых климатических зон, сообщили "Интерфаксу" в пресс-службе холдинга.

"Пункт управления на базе "КамАЗа" сможет доставить беспилотник в труднодоступные места, при этом в машине будет находиться оператор для управления беспилотником с компьютера. В составе такого носителя на базе грузовика вертолет сможет автономно эксплуатироваться в полевых условиях целую неделю", - рассказал сотрудник пресс-службы.

Он подчеркнул, что беспилотный вертолет сможет выполнять задачи во всех климатических зонах и на территории России, и за ее пределами.

"Беспилотник не требует постоянного управления, он выполняет полет по заранее заданной программе, которую можно изменить в процессе. Оператор вводит лишь точку старта, промежуточные пункты полета и место посадки, а вертолет сам ориентируется на местности и прокладывает маршрут", - отметил представитель холдинга.

Он добавил, что все агрегаты новой машины российского производства спроектированы и изготовлены специалистами Кумертауского авиационного производственного предприятия (КумАПП)".

По словам представителя компании, процесс проектирования нового беспилотника, аналогов которому в России пока нет, занял два года.

"На фоне обычных вертолётов беспилотник кажется игрушечным. Но это - серьёзная авиационная техника. Этот беспилотник весит 350 кг и в случае необходимости сможет поднять груз почти в половину своего веса. Его скорость 150 км/ч, и летать без дозаправки он сможет до четырёх часов", - сказали в пресс-службе.

В холдинге добавили, что новейшая разработка "Вертолетов России" уже заинтересовала потенциальных инозаказчиков.

Ранее в пресс-службе "Ростеха" "Интерфаксу" сообщили о начале испытаний первого в России разведывательно-ударного беспилотного вертолета, первый полет которого запланирован на вторую половину 2018 года

"Холдинг "Вертолеты России" (входит в госкорпорацию "Ростех") создал беспилотный вертолет соосной схемы со взлетной массой до 500 кг. В настоящее время изготовлено два опытных образца, которые проходят первый этап испытаний", - заявил сотрудник пресс-службы.

"Такой беспилотник может нести на борту мощные системы мониторинга, серьезные вооружения, которые не в состоянии поднять в воздух распространенные сегодня коптеры", - подчеркнул индустриальный директор авиационного кластера "Ростеха" Анатолий Сердюков, слова которого приводит пресс-служба.

Гендиректор "Вертолетов России" Андрей Богинский отметил, что разработанный холдингом беспилотник - один из первых в своем роде в России.

"Нашим специалистам удалось достичь существенного прогресса, и мы планируем приступить к летным испытаниям этого комплекса во второй половине 2018 года", - процитировали в пресс-службе слова А.Богинского.
01.02.2018
Права на данный материал
принадлежат Интерфакс-АВН
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Страны
Россия
Компании
Вертолеты России
КАМАЗ
КумАПП
Ростех
Персоны
Сердюков Анатолий
Проекты
БПЛА
ИТ

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