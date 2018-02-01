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Российские военные могут получить защищенные от взлома квантовые каналы связи в течение двух лет

02.02.2018 Интерфакс-АВН 688 0
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Комплекс "Стрелец"
Военнослужащие с комплексом разведки управления и связи "Стрелец". Для Арктики разработана модификация "Стрельца", которая позволит потерявшемуся бойцу вернуться на базу с помощью навигационной системы ГЛОНАСС. Кроме того, по данным разработчиков, комплекс может переходить в режим радиомаяка, передавая сигнал на расстояние 50 км.
Источник: Донат Сорокин/ТАСС

Москва. 1 февраля. ИНТЕРФАКС-АВН - Вооруженные силы РФ могут в ближайшей перспективе начать использовать квантовые криптографические системы, сообщил Начальник Главного управления развития информационных и телекоммуникационных технологий Минобороны РФ генерал-майор Олег Масленников.

"Существуют весомые предпосылки успешного решения нашей наукой и промышленностью задачи разработки и серийного производства отечественных квантовых криптографических систем. Это откроет возможности их применения в том числе и в информационных системах военного назначения", - сказал О.Масленников выступая на национальном форуме информационной безопасности "Инфофорум-2018".

По его словам, защитный потенциал большинства современных систем обеспечения безопасности данных в ближайшее время может быть нивелирован использованием квантовых компьютеров.

"В квантовых технологиях защиты информации будут преодолены те слабости и недостатки, которые присущи классическим технологиям", - отметил О.Масленников.

Ранее гендиректор "Российского квантового центра" Руслан Юнусов сообщил "Интерфаксу", что российские военные могут получить защищенные от взлома квантовые каналы связи в течение одного-двух лет.

Р.Юнусов отметил, что подобные проекты внедрения квантовых каналов связи в России ведут несколько групп ученых. Помимо РКЦ такие работы проводят в МГУ совместно с Фондом перспективных исследований (ФПИ) и в ИТМО (Санкт-Петербургский национальный исследовательский университет информационных технологий, механики и оптики). Чью именно разработку планируется использовать военными, пока не решено.

Как сообщалось, 18 декабря прошлого года, замминистра обороны РФ Юрий Борисов обсудил с академиками РАН вопросы перспективных исследований в области квантовых технологий. В преддверии встречи ему представили отечественные разработки в этой области.

Заместитель гендиректора ФПИ Сергей Гарбук заявил тогда журналистам, что российские силовые ведомства и оборонные предприятия через два-три года начнут получать системы связи, основанные на квантовых технологиях.

"Если говорить о военных, то такие комплексы связи могут быть у достаточно крупных войсковых соединений, это штабы, органы военного управления", - сказал он.

Квантовые методы связи предусматривают использование фотонов, в состоянии которых закодированы определенные данные. Законы квантовой механики таковы, что если кто-то получил информацию о состоянии фотона, это состояние сразу же изменится. Поэтому квантовые каналы связи невозможно прослушивать незаметно, это противоречит фундаментальным физическим законам.
01.02.2018
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принадлежат Интерфакс-АВН
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Страны
Россия
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Минoбороны РФ
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Персоны
Борисов Юрий
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ИТ

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