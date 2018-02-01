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США должны понимать, что в районе Черного моря их самолеты-разведчики встретят истребители России, а не украинские партнеры - Минобороны РФ

02.02.2018 Интерфакс-АВН 229 0
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Самолеты-перехватчики Су 27. Архивное фото
Самолеты-перехватчики Су 27. Архивное фото.
Источник: © РИА Новости / Алексей Даничев

Москва. 1 февраля. ИНТЕРФАКС-АВН - Пентагон, отправляя самолеты-разведчики в район Черного моря вблизи границы РФ, должен понимать, что их встретят истребители дежурных сил ПВО России, заявили в четверг в министерстве обороны РФ.

"Хотели бы напомнить командиру 67-й тактической авиагруппы 6-го флота (США) Биллу Эллису, что Крым является неотъемлемой частью Российской Федерации", - говорится в сообщении военного ведомства РФ.

"Отправляя своих пилотов для ведения разведки в этом районе Черного моря, необходимо учитывать, что их там встретят российские истребители, а не украинские партнеры", - заявили в Минобороны.

В Минобороны РФ заявили, что еще один вариант для Пентагона - "выдавать всем экипажам новые карты с правильно нанесенными на них обозначениями границ воздушного пространства РФ".

"Для российской истребительной авиации "перехват" воздушных целей, приближающихся с выключенными транспондерами к государственной границе, длится считанные минуты. Поэтому действия российского Су-27, пресекавшего более 2 ч. 20 мин. попытки американского самолета-разведчика EP-3E Aires-II приблизиться к границе воздушного пространства РФ в районе Крыма правильно называется "сопровождением", - заявили в Минобороны РФ.
01.02.2018
Права на данный материал
принадлежат Интерфакс-АВН
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Страны
Россия
США
Украина
Продукция
ЕР-3
Су-27
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Минoбороны РФ

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