Французская армия испытает боевых роботов
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Военнослужащие сил специального назначения Франции в Сирии.
Источник: www.strategic-culture.org
Французская армия в будущем году проведет испытания нескольких типов боевых роботов, сообщает портал Defense Aerospace.
В ходе испытаний специалисты Агентства оборонных закупок Франции намерены провести исследования по взаимодействию боевых роботов и солдат на поле боя.
Это связано с тем, что сейчас сразу несколько стран мира изучают возможность создания смешанных боевых подразделений из людей и боевых роботов. При этом машины будут выполнять не только транспортные функции, но и другие боевые задачи - разведку, патрулирование, охрану стратегически важных объектов.
Сообщается, что в испытаниях будут участвовать три типа боевых роботов разных размеров и конструкции.
Эти аппараты должны будут проводить рекогносцировку, детальный осмотр зданий, а также перевозить экипировку бойцов.
Из более детальной информации известно только, что в эксперименте будет участвовать боевой транспортный робот eRider, который был представлен компанией Safran в 2016 году.
Аппарат выполнен на базе легкого квадроцикла и может развивать скорость до 70 километров в час с запасом хода до 300 километров.
Предусмотрены три режима его функционирования - под ручным управлением, режим следования за отрядом и полностью автономный режим. В последнем случае eRider может быть использован в разведывательных целях или для перевозки грузов на участках, представляющих опасность для живой силы боевых подразделений. В этом случае координаты начальной и конечной точек маршрута задаются с помощью GPS.
Стоит добавить, что подобные разработки ведутся и в России, в Национальном центре развития технологий и базовых элементов робототехники. В прошлом году "РГ" сообщала, что там разрабатываются унифицированные роботизированные платформы для спецназа. Они смогут в автономном режиме доставлять боеприпасы на поле боя, оказывать поддержку снайперу, а также, при необходимости, помогать в эвакуации раненых.
Дмитрий Григорьев
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01.02.2018
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