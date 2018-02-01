Замминистра обороны Юрий Борисов провел в Северодвинске совещание по выполнению гособоронзаказа
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Модернизированный подводный крейсер проекта 955А "Князь Владимир" в эллинге оборонной верфи "Севмаш".
Источник: ТАСС/ Алексей Липницкий
ЦАМТО, 1 февраля. Заместитель министра обороны РФ Юрий Борисов 31 января провел совещание на "Севмаше" в Северодвинске. Темой совещания стало выполнение государственного оборонного заказа 2018 года.
Обсуждались вопросы реализации гособоронзаказа по строительству атомных подводных лодок проектов "Ясень" и "Борей".
На совещании присутствовали представители военного ведомства, "Севмаша", проектных организаций, предприятий-контрагентов.
Как сообщалось ранее, на верфи возросли объемы работ по строительству серийных заказов.
"В рамках уже принятой Государственной программы вооружений будем по-прежнему развивать подводный флот страны. У "Севмаша" очень большие обязательства перед Министерством обороны: будет продолжено строительство серии стратегических подводных лодок проекта 955А, пять лодок законтрактовано, также ведется строительство многоцелевых АПЛ проекта 855. Поэтому работы хватит до 2027 года", – заявил Юрий Борисов.
Для отечественной промышленности и ВМФ 2018 год знаковый: в декабре будет отмечаться рождение атомного подводного флота страны: 60 лет назад, 17 декабря 1958 года, завод №402 (сейчас "Севмаш") построил и передал в состав флота первую отечественную атомную подводную лодку (вторую в мире) "Ленинский комсомол".
АПЛ с тактическим номером К-3 (проектант ЦКБ-16 (сейчас СПМБМ "Малахит") ознаменовала собой мощный прорыв страны в целом ряде научных изысканий, в технике, технологии, в области конструирования кораблей и судов.
Первая АПЛ стала настоящим полигоном для отработки новых идей, технических проектов и подготовки личного состава подводников. Создание первой отечественной АПЛ было поистине национальной задачей: на ее решение работало 35 институтов, более 20 конструкторских бюро, около ста промышленных предприятий, сообщает Департамент информации и массовых коммуникаций Министерства обороны Российской Федерации.
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01.02.2018
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