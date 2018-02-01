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Военный эксперт прокомментировал публикацию в США видео перехвата ЕР-3

02.02.2018 РИА Новости 239 0
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Сближение российского Су-27 с самолетом-разведчиком США. Архивное фото
Сближение российского Су-27 с самолетом-разведчиком США. Архивное фото.
Источник: © Фото : U.S. European Command

МОСКВА, 1 фев - РИА Новости. Перехват самолета-разведчика EP-3 ВМС США был выполнен российским истребителем Су-27 на допустимом расстоянии; публикация новых видеоматериалов является нагнетанием политической обстановки, заявил РИА Новости в четверг бывший первый заместитель главнокомандующего Военно-воздушными силами (ВВС) СССР заслуженный летчик СССР генерал-полковник Петр Белоножко.

Военно-морские силы (ВМС) США дополнительно опубликовали ряд видеофрагментов перехвата самолета-разведчика американского флота EP-3 российским самолетом Су-27, который произошел над Черным морем 29 января. На видео показаны маневры Су-27 вокруг EP-3 ВМС США в непосредственной близости и в различных положениях, поясняется в сообщении.



Утверждается, что российский самолет совершил резкий поворот справа налево с правой стороны американского EP-3, при этом скорость сближения характеризовалась как "чрезмерная". При этом Су-27 приблизился к самолету ВМС США на расстояние пяти футов (около 1,5 метра). Затем российский самолет вышел на траекторию полета американского и выполнил резкий уход вниз, что привело к тому, что экипаж EP-3 почувствовал сильную турбулентность. Маневр российского истребителя ВВС США назвали небезопасным и отметили, что подобные действия несут риск "катастрофических последствий".

"Я видел эти кадры. Такие действия летчиков допускаются международным правом. Встречаем, сопровождаем. Я сам несколько раз на Дальнем Востоке над Тихим океаном, Охотским морем сопровождал американских разведчиков", - сказал Белоножко.

По его словам, "турбулентность может быть". "Встряхнет немножко - и все. Ничего страшного не произошло абсолютно. Это нагнетание обстановки. Политика есть политика", - отметил генерал-полковник.

По его мнению, катастрофические последствия, о которых говорят в США, вряд ли возможны. "Мы на таком расстоянии ходили над американскими разведчиками. Ничего страшного", - заключил Белоножко.

Инцидент произошел в понедельник над Черным морем вблизи границ России. Представитель госдепа США Хезер Науэрт, комментируя его, обвинила российскую сторону в пренебрежении международными нормами и грубом нарушении соглашения о "предотвращении инцидентов на и над открытой водой от 1972 года".

Минобороны России сообщило, что Су-27 перехватил самолет радиоэлектронной разведки ЕР-3Е Aries II ВМС США над нейтральными водами. В ведомстве опровергли утверждения американской стороны о том, что сближение было "небезопасным". Экипаж российского истребителя сопровождал самолет-разведчик с соблюдением всех мер безопасности, не позволив нарушить воздушное пространство страны, подчеркнули в Москве.
01.02.2018
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принадлежат РИА Новости
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Россия
США
Продукция
ЕР-3
Су-27
Компании
Минoбороны РФ

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