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В Черное море вошли ракетные корабли НАТО

01.02.2018 Российская газета 189 0
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HMS Daring
Эскадренный миноносец типа 45 (HMS Daring).
Источник: rg.ru


В Черное море вошли два ракетных корабля Североатлантического Альянса - фрегат ВМС Турции Gaziantep и эсминец британского Королевского военно-морского флота Duncan, сообщает Объединенное военно-морское командование НАТО.

Вместе с другими кораблями военно-морской группировки Североатлантического альянса они примут участие в операции по наблюдению в национальных и международных водах Черного моря. Она продлится до 17 февраля.

В учениях также примет участие румынский фрегат Regele Ferdinand.

Отметим. что английский эскадренный миноносец Duncan является одним из самых современных в королевском флоте Великобритании. Он спущен на воду в 2007 году. Основу вооружения Duncan составляет ЗРК PAAMS. Также эсминец вооружен 114-мм универсальной пушкой.


Николай Грищенко
31.01.2018
Права на данный материал
принадлежат Российская газета
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в открытом доступе
  • В новости упоминаются
Страны
Великобритания
Румыния
Турция
Проекты
NATO
Oliver Hazard Perry
Type 45
Военные учения

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