В Черное море вошли ракетные корабли НАТО
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Эскадренный миноносец типа 45 (HMS Daring).
Источник: rg.ru
Standing #NATO Maritime Group 2 (#SNMG2) ships 🇬🇧HMS Duncan and 🇹🇷TCG Gaziantep transited the Straits to the #BlackSea today | #WeAreNATO pic.twitter.com/t9qjHStz05— NATO MaritimeCommand (@NATO_MARCOM) 30 января 2018 г.
В Черное море вошли два ракетных корабля Североатлантического Альянса - фрегат ВМС Турции Gaziantep и эсминец британского Королевского военно-морского флота Duncan, сообщает Объединенное военно-морское командование НАТО.
Вместе с другими кораблями военно-морской группировки Североатлантического альянса они примут участие в операции по наблюдению в национальных и международных водах Черного моря. Она продлится до 17 февраля.
В учениях также примет участие румынский фрегат Regele Ferdinand.
Отметим. что английский эскадренный миноносец Duncan является одним из самых современных в королевском флоте Великобритании. Он спущен на воду в 2007 году. Основу вооружения Duncan составляет ЗРК PAAMS. Также эсминец вооружен 114-мм универсальной пушкой.
Николай Грищенко
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31.01.2018
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