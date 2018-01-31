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В Сирии снова заметили дальнобойные ракетные комплексы "Скад"

01.02.2018 Российская газета 303 0
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Баллистическая ракета Р-17 «Скад»
Баллистическая ракета Р-17 «Скад».
Источник: rg.ru

Иностранные наблюдатели зафиксировали присутствие в районе Алеппо сирийских жидкотопливных ракетных комплексов 9К72 "Эльбрус", которые известны еще под натовским обозначением SS-1С Scud B. Информацию об этом в своем Twitter разместил tamydoolittle, который занимается анализом спутниковых фотографий.




В настоящее время вооруженные силы Сирии продолжают эксплуатацию данных ракетных систем, поставки которых начались еще во времена СССР. Общее количество пусковых установок может составлять почти три десятка.

На начальном этапе войны были зафиксированы факты активного применения "Скадов" против террористических формирований.

Однако уже длительное время эти комплексы не привлекались к выполнению боевых задач, находясь на хранении в секретных бункерах. Теперь же, судя по фото, часть боевых машин покинула свои специальные укрытия.

По мнению военных экспертов, несмотря на то, что "Эльбрусы" давно уже не считаются современным оружием, при умелом применении они могут нанести ощутимый ущерб. Что неоднократно демонстрировалось в ходе локальных конфликтов.

Взлетная масса ракеты превышает 5 860 кг. Масса боевой части составляет почти тонну. Максимальная дальность полета - до 300 км. Минимальная - 50 км.

Данные комплексы устанавливаются на четырехосные автомобили МАЗ-543М "Ураган" и имеют вес около 37 тонн. Мощность двигателя составляет 525 л. с. Максимальная скорость - 60 км/ч. Запас хода - 500 км.


Алексей Моисеев
31.01.2018
Права на данный материал
принадлежат Российская газета
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Страны
Россия
Сирия
Продукция
Р-17

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