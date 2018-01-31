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BAE Systems точно наводит снаряды калибра 155 мм

01.02.2018 Военный паритет 200 0
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САУ М109
САУ М109.
Источник: militaryparitet.com

"Военный Паритет", 31 янв. 2018 – Армия США выбирает компанию BAE Systems для разработки усовершенствованных комплектов для точного наведения артиллерийских снарядов.

Армия США выдала компании контракт на сумму 8 млн долл на разработку модернизированных комплектов точного наведения для оснащения артиллерийских боеприпасов калибра 155 мм. Эти комплекты позволяют боеприпасам выполнять коррекцию траектории даже в условиях забивания канала спутникового наведения GPS.

Высокоточные снаряды позволяют артиллерии точно поражать цели, что уменьшает расход боеприпасов. "Мы понимаем критическую важность точности стрельбы армейской дальнобойной артиллерии против любого противника", заявил Марк Кассерес, директор отделения высокоточных боеприпасов и датчиков BAE Systems. "Наши комплекты предоставят эту возможность для модернизации существующего запаса боеприпасов и будущих снарядов калибра 155 мм, в том числе повышенной дальности", добавил он.

Наборы для точного наведения компании совместимы с боеприпасами, которые входят в арсенал САУ М109 (фото) и буксируемых гаубиц М777. Этот контракт закрепляет лидерство BAE Systems в разработке и производстве экономичных высокоточных боеприпасов и технологий наведения, отмечает компания.
31.01.2018
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принадлежат Военный паритет
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  • В новости упоминаются
Страны
США
Продукция
M109
Компании
BAE Systems
M777
Проекты
GPS

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