

Вертолет Ми-38.

Источник: © Марина Лысцева/ТАСС Вертолет Ми-38.Источник: © Марина Лысцева/ТАСС

ЦАМТО, 31 января. Министерство обороны России в рамках гособоронзаказа 2018 года получит 60 новых вертолетов, сообщает "РИА Новости" со ссылкой на пресс-службу холдинга "Вертолеты России".

"В рамках гособоронзаказа 2018 года холдингом запланирована поставка Минобороны РФ порядка 60 новых вертолетов, в том числе более 30 вертолетов типа Ми-8 в рамках оформленных совместных решений о досрочной поставке", – говорится в сообщении.

Кроме того, в 2018 году компания планирует поставить военному ведомству первый транспортно-десантный вертолет Ми-38Т, являющийся военной версией Ми-38.

Средний многоцелевой вертолет Ми-38 занимает нишу между Ми-8 и тяжелым Ми-26 и может применяться для перевозки грузов и пассажиров, в том числе VIP, использоваться в качестве поисково-спасательного вертолета и летающего госпиталя, а также для полетов над водной поверхностью. Он может эксплуатироваться в широком диапазоне климатических условий, включая морской, тропический и холодный климаты, передает "РИА Новости".