Источник: делегация РФ вернулась из Индонезии, но контракта на поставку Су-35 пока нет
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Истребитель Су-35.
Источник: МО РФ
Ранее стало известно о планах Джакарты приобрести 10 многоцелевых российских истребителей
МОСКВА, 31 января. /ТАСС/. Российская делегация вернулась из Индонезии, где провела переговоры об условиях поставки республике истребителей Су-35, но контракт пока не заключен. Об этом в среду ТАСС сообщил источник в системе военно-технического сотрудничества России с иностранными государствами.
"Делегация вернулась, контракта пока нет", - сказал источник.
В Федеральной службе по военно-техническому сотрудничеству не стали комментировать эту информацию.
Ранее сообщалось, что Джакарта хочет приобрести 10 многоцелевых истребителей Су-35. Они должны прийти на смену устаревшим американским самолетам F-5 Tiger, которые используют индонезийские военные с 1980 года. Позднее в Ростехе сообщили, что Индонезии вручено коммерческое предложение, где речь идет об 11 самолетах.
Су-35 - российский многоцелевой сверхманевренный истребитель поколения "4++", оснащен бортовой радиолокационной станцией с фазированной антенной решеткой, а также двигателями с управляемым вектором тяги. Он может развивать скорость до 2,5 тыс. км/ч, дальность его полета достигает 3,4 тыс. км, боевой радиус - около 1,6 тыс. км. Истребитель вооружен пушкой калибра 30 мм и имеет 12 точек подвески для бомб и ракет.
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31.01.2018
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