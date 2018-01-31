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Источник: делегация РФ вернулась из Индонезии, но контракта на поставку Су-35 пока нет

01.02.2018 ТАСС 294 0
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Истребитель Су-35
Истребитель Су-35.
Источник: МО РФ

Ранее стало известно о планах Джакарты приобрести 10 многоцелевых российских истребителей

МОСКВА, 31 января. /ТАСС/. Российская делегация вернулась из Индонезии, где провела переговоры об условиях поставки республике истребителей Су-35, но контракт пока не заключен. Об этом в среду ТАСС сообщил источник в системе военно-технического сотрудничества России с иностранными государствами.

"Делегация вернулась, контракта пока нет", - сказал источник.

В Федеральной службе по военно-техническому сотрудничеству не стали комментировать эту информацию.

Ранее сообщалось, что Джакарта хочет приобрести 10 многоцелевых истребителей Су-35. Они должны прийти на смену устаревшим американским самолетам F-5 Tiger, которые используют индонезийские военные с 1980 года. Позднее в Ростехе сообщили, что Индонезии вручено коммерческое предложение, где речь идет об 11 самолетах.

Су-35 - российский многоцелевой сверхманевренный истребитель поколения "4++", оснащен бортовой радиолокационной станцией с фазированной антенной решеткой, а также двигателями с управляемым вектором тяги. Он может развивать скорость до 2,5 тыс. км/ч, дальность его полета достигает 3,4 тыс. км, боевой радиус - около 1,6 тыс. км. Истребитель вооружен пушкой калибра 30 мм и имеет 12 точек подвески для бомб и ракет.
31.01.2018
Права на данный материал
принадлежат ТАСС
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  • В новости упоминаются
Страны
Индонезия
Россия
США
Продукция
F-5
Су-35
Компании
ФСВТС РФ

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