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Контракт на поставку Минобороны РФ БМПТ "Терминатор" будет выполнен в начале 2019 года

01.02.2018 ЦАМТО 132 0
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БМПТ Терминатор-3
БМПТ Терминатор-3.
Источник: Григорий Сысоев / РИА Новости

ЦАМТО, 31 января. Контракт на поставку Минобороны РФ боевых машин поддержки танков (БМПТ) "Терминатор" будет выполнен в начале 2019 года, первая партия поступит в марте или апреле этого года, сообщает "РИА Новости" со ссылкой пресс-службу "Уралвагонзавода".

Это первый контракт с ВС РФ на "Терминаторы", ранее эти БМПТ поставлялась исключительно на экспорт. Сколько всего машин должно быть поставлено в российские войска, не раскрывается.

"Контракт долгосрочный, и то количество машин, которое закупается Минобороны, в начале 2019 года будет передано", – сказал представитель предприятия.

По его словам, первая партия будет передана в марте-апреле этого года. Сборка сейчас идет в Нижнем Тагиле, машины "стоят на конвейере", отметил собеседник агентства.

В комплекс вооружения БМПТ "Терминатор" входят две 30-мм автоматические пушки 2А42, две пусковые установки с противотанковыми ракетами "Атака-Т", два автоматических гранатомета АГ-17Д и 7,62-мм пулемет.

Система управления огнем основного вооружения машины позволяет обнаруживать и распознавать малоразмерные цели на больших дальностях днем и ночью и в сложных метеоусловиях.

Наличие в БМПТ трех операторов дает ей возможность быстро обнаруживать и одновременно поражать сразу три различные цели в секторе 360 град., отмечает агентство.
31.01.2018
Права на данный материал
принадлежат ЦАМТО
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в открытом доступе
  • В новости упоминаются
Страны
Россия
Продукция
2А42
АГ-17Д
БМПТ Рамка-99
Компании
Минoбороны РФ
Уралвагонзавод

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