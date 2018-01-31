Контракт на поставку Минобороны РФ БМПТ "Терминатор" будет выполнен в начале 2019 года
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БМПТ Терминатор-3.
Источник: Григорий Сысоев / РИА Новости
ЦАМТО, 31 января. Контракт на поставку Минобороны РФ боевых машин поддержки танков (БМПТ) "Терминатор" будет выполнен в начале 2019 года, первая партия поступит в марте или апреле этого года, сообщает "РИА Новости" со ссылкой пресс-службу "Уралвагонзавода".
Это первый контракт с ВС РФ на "Терминаторы", ранее эти БМПТ поставлялась исключительно на экспорт. Сколько всего машин должно быть поставлено в российские войска, не раскрывается.
"Контракт долгосрочный, и то количество машин, которое закупается Минобороны, в начале 2019 года будет передано", – сказал представитель предприятия.
По его словам, первая партия будет передана в марте-апреле этого года. Сборка сейчас идет в Нижнем Тагиле, машины "стоят на конвейере", отметил собеседник агентства.
В комплекс вооружения БМПТ "Терминатор" входят две 30-мм автоматические пушки 2А42, две пусковые установки с противотанковыми ракетами "Атака-Т", два автоматических гранатомета АГ-17Д и 7,62-мм пулемет.
Система управления огнем основного вооружения машины позволяет обнаруживать и распознавать малоразмерные цели на больших дальностях днем и ночью и в сложных метеоусловиях.
Наличие в БМПТ трех операторов дает ей возможность быстро обнаруживать и одновременно поражать сразу три различные цели в секторе 360 град., отмечает агентство.
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31.01.2018
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