В России начались испытания нового беспилотного вертолета



Андрей Богинский.

Источник: © Юрий Смитюк/ТАСС Андрей Богинский.Источник: © Юрий Смитюк/ТАСС

ЦАМТО, 31 января. Новый беспилотный вертолет со взлетной массой 500 кг создан в России, к его наземным испытаниям приступили в Конструкторском бюро промышленной автоматики (КБПА, Саратов), сообщает "РИА Новости" со ссылкой на в пресс-службу ГК "Ростех".

"Холдинг "Вертолеты России" (входит в "Ростех") создал беспилотный вертолет соосной схемы со взлетной массой до 500 кг. В настоящее время изготовлено два опытных образца. Один из образцов в настоящее время находится на наземных испытаниях в КБПА", – говорится в сообщении.

В "Ростехе" пояснили, что машина, разработанная Кумертауским авиационным производственным предприятием (КумАПП), сможет нести до 150 кг полезной нагрузки, развивать скорость до 150 км/ч и выполнять полеты продолжительностью до четырех часов. Управлять и транспортировать комплекс будет автономный наземный пункт на базе машины "КамАЗ".

"Разработка КумАПП является одной из первых в своем роде в России, нашим специалистам удалось достичь существенного прогресса, и мы планируем приступить к летным испытаниям этого комплекса во второй половине 2018 года", – заявил генеральный директор холдинга "Вертолеты России" Андрей Богинский.

Индустриальный директор авиационного кластера "Ростеха" Анатолий Сердюков отметил, что новая разработка имеет хорошие перспективы как в военном, так и в гражданском сегментах рынка.

По его словам, "такой беспилотник может нести на борту мощные системы мониторинга, серьезные вооружения, которые не в состоянии поднять в воздух распространенные сегодня коптеры", – передает "РИА Новости".