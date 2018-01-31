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В России начались испытания нового беспилотного вертолета

01.02.2018 ЦАМТО 135 0
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Андрей Богинский
Андрей Богинский.
Источник: © Юрий Смитюк/ТАСС

ЦАМТО, 31 января. Новый беспилотный вертолет со взлетной массой 500 кг создан в России, к его наземным испытаниям приступили в Конструкторском бюро промышленной автоматики (КБПА, Саратов), сообщает "РИА Новости" со ссылкой на в пресс-службу ГК "Ростех".

"Холдинг "Вертолеты России" (входит в "Ростех") создал беспилотный вертолет соосной схемы со взлетной массой до 500 кг. В настоящее время изготовлено два опытных образца. Один из образцов в настоящее время находится на наземных испытаниях в КБПА", – говорится в сообщении.

В "Ростехе" пояснили, что машина, разработанная Кумертауским авиационным производственным предприятием (КумАПП), сможет нести до 150 кг полезной нагрузки, развивать скорость до 150 км/ч и выполнять полеты продолжительностью до четырех часов. Управлять и транспортировать комплекс будет автономный наземный пункт на базе машины "КамАЗ".

"Разработка КумАПП является одной из первых в своем роде в России, нашим специалистам удалось достичь существенного прогресса, и мы планируем приступить к летным испытаниям этого комплекса во второй половине 2018 года", – заявил генеральный директор холдинга "Вертолеты России" Андрей Богинский.

Индустриальный директор авиационного кластера "Ростеха" Анатолий Сердюков отметил, что новая разработка имеет хорошие перспективы как в военном, так и в гражданском сегментах рынка.

По его словам, "такой беспилотник может нести на борту мощные системы мониторинга, серьезные вооружения, которые не в состоянии поднять в воздух распространенные сегодня коптеры", – передает "РИА Новости".
31.01.2018
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принадлежат ЦАМТО
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в открытом доступе
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Страны
Россия
Компании
Вертолеты России
КАМАЗ
КумАПП
Ростех
Персоны
Сердюков Анатолий
Проекты
БПЛА

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