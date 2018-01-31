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Новый танк Т-90М поступит на вооружение российской армии в ближайшее время

01.02.2018 ТАСС 372 0
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Танк Т-90М
Танк Т-90М.
Источник: © Антон Новодережкин/ТАСС

Отмечается, что первая партия позволит перевооружить танковый батальон

МОСКВА, 31 января. /ТАСС/. Российская армия в ближайшие месяцы примет на вооружение новый танк Т-90М, первая партия этих машин позволит перевооружить танковый батальон. Об этом рассказали ТАСС в научно-производственной корпорации "Уралвагонзавод" (УВЗ).

Согласно организационно-штатной структуре, в танковом батальоне танкового полка 31 машина, тогда как танковый батальон мотострелкового полка насчитывает 40 единиц техники данного типа.

"В ближайшие месяцы мы сможем сказать, что Т-90М будет принят на вооружение. Первая партия танков Т-90М, если говорить военным языком, будет доведена до штатной численности танкового батальона. Всего же госпрограмма вооружений предусматривает закупку этих танков на весь период ее действия в объемах, определяемых заказчиком", - сказали в УВЗ.

Там уточнили, что сейчас танк проходит испытания в соответствии с графиком, утвержденным Минобороны.

Что нового

Говоря об изменениях машины в сравнении с предшественниками, в корпорации отметили, что к основным отличиям относится, в первую очередь, новый боевой башенный модуль, который в сочетании с мощным комплексом вооружения и автоматизированной системой управления огнем значительно повысил боевые возможности танка.

Кроме того, достигнута максимальная эффективность использования вооружения танка за счет установки автомата сопровождения цели в тепловизионном канале прицела, а также за счет уравнивания поисковых возможностей наводчика и командира, что позволяет организовать в системе управления огнем высокоэффективный режим "охотник - стрелок".

Машина, помимо всего прочего, получила новый уровень защищенности. "Она имеет новую модульную динамическую защиту, которая позволяет повысить уровень защищенности при действии современных средств поражения и обладает более высокой ремонтопригодностью. Установка системы электромагнитной защиты обеспечивает защиту от мин, оснащенных магнитометрическими взрывателями", - рассказали в УВЗ.

Там также сообщили, что новая танковая пушка калибра 125 мм способна применять все современные типы боеприпасов, а стабилизированная в двух плоскостях дистанционная пулеметная установка позволяет командиру, находясь в танке, вести эффективный огонь с места и с ходу независимо от основного вооружения.

О подписании контракта между УВЗ и Минобороны РФ на поставку новой модификации танка Т-90 - Т-90М ("Прорыв-3") - было объявлено на международном военно-техническом форуме "Армия-2017".
31.01.2018
Права на данный материал
принадлежат ТАСС
Материал размещен правообладателем
в открытом доступе
  • В новости упоминаются
Страны
Россия
Продукция
Т-90 "Владимир"
Компании
Минoбороны РФ
Уралвагонзавод
Проекты
АРМИ-20XX

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