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Беспилотники ВКС РФ позволяют российским военным контролировать всю территорию Сирии - Шойгу

31.01.2018 Интерфакс-АВН 159 0
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Россия может сократить количество своей военной техники в Сирии, но до конца оттуда не уйдет
Россия может сократить количество своей военной техники в Сирии, но до конца оттуда не уйдет.
Источник: Фото: Анатолий Жданов / Коммерсантъ

Ежедневно в небе Сирии решают задачи до 70 российских беспилотников

Москва. 30 января. ИНТЕРФАКС-АВН - Россия контролирует обстановку на территории Сирии при помощи беспилотников, заявил министр обороны РФ Сергей Шойгу.

"Благодаря беспилотной авиации мы полностью владеем обстановкой на всей территории Сирии", - сказал С.Шойгу на конференции, посвящённой операции в Сирии. Выступление министра приведено на сайте военного ведомства.

По его словам, ежедневно в небе Сирии задачи решают до 70 российских беспилотников, таких как "Форпорст" и "Орлан-10"
30.01.2018
Права на данный материал
принадлежат Интерфакс-АВН
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  • В новости упоминаются
Страны
Россия
Сирия
Продукция
Орлан-10
Компании
Минoбороны РФ
Персоны
Шойгу Сергей
Проекты
БПЛА

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