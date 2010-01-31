Беспилотники ВКС РФ позволяют российским военным контролировать всю территорию Сирии - Шойгу
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Россия может сократить количество своей военной техники в Сирии, но до конца оттуда не уйдет.
Источник: Фото: Анатолий Жданов / Коммерсантъ
Ежедневно в небе Сирии решают задачи до 70 российских беспилотников
Москва. 30 января. ИНТЕРФАКС-АВН - Россия контролирует обстановку на территории Сирии при помощи беспилотников, заявил министр обороны РФ Сергей Шойгу.
"Благодаря беспилотной авиации мы полностью владеем обстановкой на всей территории Сирии", - сказал С.Шойгу на конференции, посвящённой операции в Сирии. Выступление министра приведено на сайте военного ведомства.
По его словам, ежедневно в небе Сирии задачи решают до 70 российских беспилотников, таких как "Форпорст" и "Орлан-10"
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30.01.2018
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