Беспилотники ВКС РФ позволяют российским военным контролировать всю территорию Сирии - Шойгу



Россия может сократить количество своей военной техники в Сирии, но до конца оттуда не уйдет.

Источник: Фото: Анатолий Жданов / Коммерсантъ Россия может сократить количество своей военной техники в Сирии, но до конца оттуда не уйдет.Источник: Фото: Анатолий Жданов / Коммерсантъ

Ежедневно в небе Сирии решают задачи до 70 российских беспилотников

Москва. 30 января. ИНТЕРФАКС-АВН - Россия контролирует обстановку на территории Сирии при помощи беспилотников, заявил министр обороны РФ Сергей Шойгу.

"Благодаря беспилотной авиации мы полностью владеем обстановкой на всей территории Сирии", - сказал С.Шойгу на конференции, посвящённой операции в Сирии. Выступление министра приведено на сайте военного ведомства.

По его словам, ежедневно в небе Сирии задачи решают до 70 российских беспилотников, таких как "Форпорст" и "Орлан-10"