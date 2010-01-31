Латвия планирует закупить шесть видов мин на 135 тысяч евро
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Президент Литвы Даля Грибаускайте и военнослужащий НАТО на военной базе в Рукле.
Источник: © AFP 2018 / Mindaugas Kulbis
РИГА, 29 янв - РИА Новости. Государственный центр оборонных военных объектов и закупок Латвии планирует приобрести шесть видов различных мин, в том числе для низколетящих вертолетов, на общую сумму 135 тысяч евро, сообщает пресс-служба министерства обороны страны, в подчинении которого находится центр.
"В целом планируется приобрести шесть видов мин, часть из которых предназначена для учений. Латвийская армия закупит учебные противотанковые, противобортовые и противотранспортные мины. На это планируют потратить около 135 тысяч евро", - говорится в сообщении.
В целях безопасности не сообщается, какие виды мин сейчас имеются на вооружении у латвийской армии, добавили в пресс-службе.
Министерство обороны Латвии планирует с 2018 до 2021 года ежегодно инвестировать в развитие военной инфраструктуры примерно 50 миллионов евро.
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29.01.2018
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