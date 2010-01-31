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Рогозин уверен, что США будут оказывать давление санкциями на покупателей продукции ОПК РФ

31.01.2018 ТАСС 383 0
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Вице-премьер РФ Дмитрий Рогозин
Вице-премьер РФ Дмитрий Рогозин.
Источник: © Александр Демьянчук/ТАСС

Вице-премьер российского правительства заявил, что решения, позволяющие защитить экспорт российских вооружений, уже принимаются

ГОРКИ, 30 января. /ТАСС/. Уже принимаются решения, которые позволят защитить экспорт российских вооружений в связи с публикацией "кремлевского списка", поскольку США будут оказывать давление санкциями именно на покупателей российской продукции ОПК. Об этом заявил вице-премьер правительства России Дмитрий Рогозин.

"Что касается давления на наших партнеров, это тоже обсуждаемо. Уже принимаются решения, которые позволят защитить экспорт российских вооружений", - сказал журналистам Рогозин.

Вице-премьер также связал составление "кремлевского списка" США с их "шкурными" экономическими интересами.

"В части военно-технического сотрудничества мы, в принципе, предполагали, что давление будет оказываться не столько на нас, сколько на покупателей, причем давление сопровождается предложением своих собственных услуг, собственных товаров. То есть, фактически не красиво все это выглядит - как крайне недобросовестная конкуренция", - добавил Рогозин.

Говоря об опубликованном в США "кремлевском списке", он сказал, что ему нечего комментировать на этот счет, "я с марта 2014 года в этих списках". "В принципе отношение [к списку] индифферентное, просто все это выглядит довольно таки враждебно и, как я сказал, преследует такой экономический шкурняк во всем. Это не просто санкции, чтобы сделать плохо России, это еще и санкции, чтобы сделать плохо тем, с кем мы сотрудничаем, чтобы заставить их насильно быть милыми", - сказал вице-премьер.

При этом он добавил, что Россия будет вынуждена разработать "определенные меры, чтобы нивелировать это давление".
30.01.2018
Права на данный материал
принадлежат ТАСС
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Страны
Россия
США
Персоны
Рогозин Дмитрий

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