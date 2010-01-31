Путин посетил подготовленную Минобороны выставку о борьбе с терроризмом в Сирии
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Президент РФ Владимир Путин. Архивное фото.
Источник: © РИА Новости / Сергей Гунеев
Президент осмотрел вооружения и технику антитеррористических подразделений, а также оружие, конфискованное у самих боевиков
МОСКВА, 30 января. /ТАСС/. Президент РФ Владимир Путин во вторник вечером после проведения военно-практической конференции по итогам спецоперации в Сирии осмотрел тематическую выставку, развернутую в Национальном центре управления обороной.
На ней представлены вооружения, техника, материально-техническое, медицинское и иное обеспечение подразделений, участвовавших в борьбе с террористами, а также оружие, конфискованное у самих боевиков. В частности, главе государства продемонстрировали так называемые "джихад- мобили" (машины, предназначенные для прорыва укреплений и последующего подрыва вместе с водителем с целью нанесения наибольшего ущерба антитеррористическим силам), беспилотные летательные аппараты, используемые бандформированиями, а также образцы самодельных взрывных устройств, применяемых экстремистами.
Главком Воздушно-космических сил генерал-полковник Сергей Суровикин, ранее занимавший пост командующего группировкой ВС РФ в Сирии, доложил президенту об особенностях применения и вооружении боевых самолетов и вертолетов. Путину также продемонстрировали на макетах построение боевого ордера кораблей российского ВМФ, участвовавших в контртеррористической операции. Военные специалисты рассказали главе государства о средствах противодействия и специальной саперной технике, которая используется для разминирования.
Специально для экспозиции сирийские власти предоставили экспонаты, представляющие большую историческую и культурную ценность. Многие подобные предметы были спасены от уничтожения совместными действиями российских военных и сирийской армии при освобождении Пальмиры.
В этой части выставки главу государства встретил известный дирижер Валерий Гергиев, который после освобождения Пальмиры выступил там с симфоническим оркестром. Президент и маэстро кратко пообщались, а потом послушали отрывок из Петровского марша Преображенского полка - его сыграли приглашенные на выставку музыканты Мариинского театра.
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30.01.2018
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