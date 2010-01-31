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В ВВО началась подготовка сводных экологических подразделений к работе на островах Врангеля и Большой Шантар

31.01.2018 ЦАМТО 117 0
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ПП-2005
Понтонный парк ПП-2005, построенный для Министерства обороны России на АО «Окская судоверфь». Навашино (Нижегородская область), 10.11.2016.
Источник: АО «Окская судоверфь»

ЦАМТО, 30 января. В Восточном военном округе начались подготовительные мероприятия для организации работы сводных экологических подразделений, которые в текущем году продолжат работы на островах Врангеля и Большой Шантар.

Отряды будут сформированы до конца февраля текущего года.

На острове Врангеля работы впервые будут проводиться в районе бухты Сомнительная и бывшего аэродрома Звездный.

Планируется собрать и вывезти судами сторонних организаций около 2,5 тысяч металлических бочек с различным мусором, общей массой более 320 тонн.

Помимо этого, для экологического подразделения округа запланирована прессовка около 300 тонн пустых металлических бочек, которые будут вывезены в 2019 году.

Будет проведена рекультивация около пяти гектаров земли, очищенной от различного металлического и иного мусора.

Для выполнения поставленных задач будут задействованы бульдозер, современные краны грузоподъемностью 25 и 40 тонн, ломовозы с краном манипулятором на базе автомобиля КАМАЗ, самосвалы, гусеничный транспортер.

Также на остров Врангеля будут доставлены два новых пакетировочных пресса для прессования металла.

На острове Большой Шантар спланированы сбор и резка крупногабаритного металлолома, а также прессование порожней бочкотары общим весом более 110 тонн.

Помимо этого, специалистами экологического подразделения планируется произвести демонтаж и ликвидацию около 20 разрушенных зданий и сооружений, выполнить задачи по очистке и рекультивации территорий на площади около 1,5 тыс. м2.

На острове Врангеля специалисты сводного экологического подразделения приступят к выполнению задач в начале июня текущего года, на острове Большой Шантар начало работ запланировано в середине июля, сообщает пресс-служба Восточного военного округа.
30.01.2018
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Компании
КАМАЗ
Минoбороны РФ

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