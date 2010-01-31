Войти на сайт Зарегистрироваться Забыли пароль?

Депутат Госдумы: партнерам ОПК будет сложно вернуться на рынок оружия РФ в случае ухода

31.01.2018 ТАСС 269 0
0
Понравилась новость?
 0
Госдума
Государственная Дума, Россия.
Источник: vpk-news.ru

Юрий Швыткин отметил, что санкции не оказывают на Москву того эффекта, которого добивался Вашингтон

МОСКВА, 30 января. /ТАСС/. Зампредседателя комитета Госдумы по обороне Юрий Швыткин считает, что зарубежным партнерам оборонно-промышленного комплекса РФ будет сложно вернуться на рынок российского оружия в случае ухода с него под давлением американских санкций, поскольку продукция российского ОПК востребована и доказала свою эффективность.

Как сообщил ранее корреспонденту ТАСС представитель Госдепартамента, "Госдеп может начать введение санкций в рамках раздела 231 закона "О противодействии противникам Америки посредством санкций" (CAATSA) за значительные транзакции с российскими предприятиями военно-промышленного комплекса и разведслужбами". Он уточнил, что "если они будут введены, то они будут преимущественно касаться нероссийских организаций, вовлеченных в значительные транзакции с российскими предприятиями военно-промышленного комплекса и разведслужбами".

Комментируя эти высказывания, Швыткин допустил теоретическую возможность того, что "будут некоторые уходы" с российского рынка вооружений. "Но есть страны, которые, наоборот, выходят с предложениями о приобретении российского оружия, доказавшего эффективность в Сирии", - обратил внимание он. В связи с этим парламентарий предположил, что "те страны, которые уйдут с рынка РФ, потом с трудом вернутся, потому что эту нишу займут другие государства".

"В любом случае ОПК нашей страны является одной из ведущих отраслей, - продолжил замглавы думского комитета. - И его взаимодействие с другими странами, конечно, накладывает определенный положительный отпечаток". "Но вместе с тем мы были готовы к той санкционной политике, которая сегодня продекларирована со стороны США, и находимся во всеоружии", - заверил он, напомнив в том числе о диверсификации ОПК, объявленной президентом РФ Владимиром Путиным.

"Безусловно, санкции играют некоторую негативную роль, но они не оказывают того эффекта, которого добивался Вашингтон", - убежден Швыткин. На его взгляд, сегодня их главная цель - "понизить обороноспособность России".
30.01.2018
Права на данный материал
принадлежат ТАСС
Материал размещен правообладателем
в открытом доступе
  • В новости упоминаются
Страны
Россия
Сирия
США
Персоны
Путин Владимир

  • Похожие новости
  • Комментарии
Хотите оставить комментарий? Зарегистрируйтесь и/или Войдите и общайтесь!
loading...
ПОДПИСКА НА НОВОСТИ
Ежедневная рассылка новостей ВПК на электронный почтовый ящик
  • Разделы новостей
  • Обсуждаемое
  • 31.01 11:48
  • 2
Новые санкции США коснутся покупателей российского оружия
  • 31.01 11:42
  • 10
Израильские танки станут неубиваемыми
  • 31.01 11:38
  • 2
Прижали к стенке. Зачем Пакистану понадобилось русское оружие
  • 31.01 11:31
  • 1
Ракета "Протон" оказалась ненужной
  • 31.01 11:27
  • 16222
США отреагировали на начало российских военных маневров у границ Украины
  • 31.01 11:25
  • 7
АК-15 выдадут морпехам
  • 31.01 11:23
  • 3
"Арматы", "Сарматы" и "Цирконы": каковы приоритеты госпрограммы вооружения до 2027 года
  • 31.01 11:22
  • 1
Флот России получит уникальный спасательный аппарат
  • 31.01 11:07
  • 6
Автомобили проекта "Кортеж" появятся в свободной продаже в 2019 году
  • 31.01 10:53
  • 40
Путин предложил создать гражданский сверхзвуковой самолет на базе Ту-160
  • 31.01 10:08
  • 5
Полимеры и полумеры
  • 31.01 09:58
  • 73
Американские СМИ рассказали, какая система могла бы защитить Хмеймим от обстрелов
  • 31.01 09:12
  • 1
F-35. Независимый доклад вновь взбудоражил программу
  • 31.01 08:38
  • 1
"Ильюшин" рассматривает возможность установки на Ил-96-400М новых отечественных двигателей ПД-35
  • 31.01 08:10
  • 1
Китайские атомные подлодки оказались слишком шумными?
другие обсуждаемые темы