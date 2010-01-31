Депутат Госдумы: партнерам ОПК будет сложно вернуться на рынок оружия РФ в случае ухода



Государственная Дума, Россия.

Источник: vpk-news.ru Государственная Дума, Россия.Источник: vpk-news.ru

Юрий Швыткин отметил, что санкции не оказывают на Москву того эффекта, которого добивался Вашингтон

МОСКВА, 30 января. /ТАСС/. Зампредседателя комитета Госдумы по обороне Юрий Швыткин считает, что зарубежным партнерам оборонно-промышленного комплекса РФ будет сложно вернуться на рынок российского оружия в случае ухода с него под давлением американских санкций, поскольку продукция российского ОПК востребована и доказала свою эффективность.

Как сообщил ранее корреспонденту ТАСС представитель Госдепартамента, "Госдеп может начать введение санкций в рамках раздела 231 закона "О противодействии противникам Америки посредством санкций" (CAATSA) за значительные транзакции с российскими предприятиями военно-промышленного комплекса и разведслужбами". Он уточнил, что "если они будут введены, то они будут преимущественно касаться нероссийских организаций, вовлеченных в значительные транзакции с российскими предприятиями военно-промышленного комплекса и разведслужбами".

Комментируя эти высказывания, Швыткин допустил теоретическую возможность того, что "будут некоторые уходы" с российского рынка вооружений. "Но есть страны, которые, наоборот, выходят с предложениями о приобретении российского оружия, доказавшего эффективность в Сирии", - обратил внимание он. В связи с этим парламентарий предположил, что "те страны, которые уйдут с рынка РФ, потом с трудом вернутся, потому что эту нишу займут другие государства".

"В любом случае ОПК нашей страны является одной из ведущих отраслей, - продолжил замглавы думского комитета. - И его взаимодействие с другими странами, конечно, накладывает определенный положительный отпечаток". "Но вместе с тем мы были готовы к той санкционной политике, которая сегодня продекларирована со стороны США, и находимся во всеоружии", - заверил он, напомнив в том числе о диверсификации ОПК, объявленной президентом РФ Владимиром Путиным.

"Безусловно, санкции играют некоторую негативную роль, но они не оказывают того эффекта, которого добивался Вашингтон", - убежден Швыткин. На его взгляд, сегодня их главная цель - "понизить обороноспособность России".