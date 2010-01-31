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Сухопутные войска США получили возможность приобрести дополнительные вертолеты UH-72A "Лакота"

31.01.2018 ЦАМТО 145 0
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UH-72A Lakota
UH-72A Lakota. Фото: www.strategypage.com.

ЦАМТО, 30 января. Принятое Апелляционным судом решение позволило Сухопутным войскам США приобрести новую партию легких многоцелевых вертолетов UH-72A "Лакота" компании Airbus.

Тем самым завершено трехлетнее разбирательство, инициированное группой Leonardo в связи с присуждением контракта Airbus без проведения тендера.

Как сообщает Flightglobal.com, принятое 23 января решение Апелляционного суда США позволит обеспечить новыми заказами предприятие Airbus в Коламбусе (шт.Миссисипи). Имевшиеся заказы практически исчерпаны: завод планирует поставить последний из 423 заказанных с 2006 года вертолет UH-72A 28 февраля.

В 2015 году СВ США объявили о намерении дополнительно приобрести 16 UH-72A без проведения тендера. Группа Leonardo, рассчитывавшая на продажу своего A109, подала иск в Федеральный претензионный суд США, который признал, что СВ действовали "по своему капризу", присудив контракт единственному претенденту.

Апелляционный суд отменил решение нижестоящего суда, указав, что командование СВ США адекватно обосновало причины заказа 16 дополнительных вертолетов у Airbus без проведения тендера.

Данное решение было оглашено через три недели после публикации Сухопутными войсками на американском сайте государственных закупок FBO (Federal Business Opportunities) запроса об информации (RFI) по поставке до 35 дополнительных вертолетов UH-72A.

Вертолеты "Лакота" поставляются СВ США в семи конфигурациях для выполнения задач обучения, обеспечения безопасности границ, проведения поисково-спасательных операций, медицинской эвакуации, реагирования на стихийные бедствия, перевозки VIP-персон и логистической поддержки.
30.01.2018
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Страны
США
Компании
Airbus
Leonardo
Проекты
Медицина

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