США намерены ввести санкции против третьих стран за сделки с российским оборонным сектором
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Премьер-министр Индии Нарендра Моди и Президент США Дональд Трамп.
Источник: cnn.com
ЦАМТО, 30 января. США предупредили правительства и компании стран, которые ведут торговые операции с Россией, о возможности введения против них американских санкций, сообщает "РИА Новости" со ссылкой на госдепартамент США.
Новые санкции, как заявили в госдепартаменте США, могут затронуть компании в других странах, ведущие бизнес с оборонным сектором и разведкой России. "Говоря в общем, если санкции будут наложены, они коснутся компаний вне России, которые ответственны за значительные транзакции с российским оборонным и разведывательным сектором", – говорится в заявлении.
"Иностранные правительства и компании частного сектора были уведомлены, как публично, так и в частном порядке, в том числе в соответствующих случаях высокопоставленными представителями госдепартамента и другими должностными лицами правительства США, о том, что существенные сделки с включенными в (санкционный) перечень российскими субъектами приведут к санкциям", – цитирует "РИА Новости" представителя ведомства.
Новые санкции против России предусмотрены законом "О противодействии противникам Америки" (CAATSA).
Санкции в рамках закона CAATSA станут сдерживающим фактором для предприятий и физических лиц, желающих заключить сделки с компаниями из России, заявил "РИА Новости" представитель госдепа США.
Закон CAATSA против России, Ирана и КНДР был подписан президентом Дональдом Трампом 2 августа 2017 года. Согласно закону, в течение полугода администрация должна была предоставить конгрессу ряд докладов о потенциальных санкциях против РФ.
Накануне Госдеп США передал детали по реализации антироссийских санкций конгрессу в секретном докладе.
Как заявила в связи с передачей данных в конгресс официальный представитель госдепартамента Хезер Науэрт, санкции США в рамках закона CAATSA уже привели к миллиардным потерям для российской оборонной сферы.
По ее словам, "с момента принятия законодательства CAATSA, по нашим оценкам, иностранные правительства отказались от запланированных или объявленных закупок на несколько миллиардов долларов с российской оборонной промышленностью", – передает "РИА Новости".
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30.01.2018
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