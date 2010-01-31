Летчики соединения армейской авиации ВВО в Хабаровском крае заступили на дежурство в Арктической зоне ответственности
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Вертолет Ми-8АМТШ. Архивное фото.
Источник: © РИА Новости / Юлия Насулина
ЦАМТО, 30 января. Летчики соединения армейской авиации Восточного военного округа (ВВО), дислоцированного в Хабаровском крае, приступили к несению дежурства в Арктической зоне ответственности округа.
Экипажи будут выполнять задачи по доставке личного состава в ходе ротации военнослужащих, проходящих службу в воинских частях, дислоцированных в Арктической зоне и грузов различного назначения в отдаленные гарнизоны на вертолетах Ми-8АМТШ.
Помимо этого, летчики осуществят доставку продовольствия на арктические пункты базирования. Летный состав прибыл в Арктическую зону в порядке плановой ротации.
Маршруты перелетов проходят через ряд крупных горных перевалов со сложными климатическими условиями, что требует от летного состава наивысшего мастерства и опыта.
В прошлом году в ходе несения дежурства экипажи транспортных вертолетов Ми-26 доставили более 70 тонн грузов различного назначения в отдаленные гарнизоны ВВО, дислоцированные, в частности, на острове Врангеля и мысе Шмидта.
Кроме того, экипажами армейской авиации округа были доставлены 2 гидравлических пресса, общей массой около 15 тонн, на остров Врангеля для обеспечения работ экологического подразделения ВВО, сообщает пресс-служба Восточного военного округа.
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30.01.2018
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