Летчики соединения армейской авиации ВВО в Хабаровском крае заступили на дежурство в Арктической зоне ответственности



Вертолет Ми-8АМТШ. Архивное фото.

Источник: © РИА Новости / Юлия Насулина Вертолет Ми-8АМТШ. Архивное фото.Источник: © РИА Новости / Юлия Насулина

ЦАМТО, 30 января. Летчики соединения армейской авиации Восточного военного округа (ВВО), дислоцированного в Хабаровском крае, приступили к несению дежурства в Арктической зоне ответственности округа.

Экипажи будут выполнять задачи по доставке личного состава в ходе ротации военнослужащих, проходящих службу в воинских частях, дислоцированных в Арктической зоне и грузов различного назначения в отдаленные гарнизоны на вертолетах Ми-8АМТШ.

Помимо этого, летчики осуществят доставку продовольствия на арктические пункты базирования. Летный состав прибыл в Арктическую зону в порядке плановой ротации.

Маршруты перелетов проходят через ряд крупных горных перевалов со сложными климатическими условиями, что требует от летного состава наивысшего мастерства и опыта.

В прошлом году в ходе несения дежурства экипажи транспортных вертолетов Ми-26 доставили более 70 тонн грузов различного назначения в отдаленные гарнизоны ВВО, дислоцированные, в частности, на острове Врангеля и мысе Шмидта.

Кроме того, экипажами армейской авиации округа были доставлены 2 гидравлических пресса, общей массой около 15 тонн, на остров Врангеля для обеспечения работ экологического подразделения ВВО, сообщает пресс-служба Восточного военного округа.