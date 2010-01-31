В текущем году соединение ВВО в Бурятии планируется перевооружить на ПТРК "Хризантема-С"
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ПТРК "Хризантема-С".
Источник: © Михаил Джапаридзе/ТАСС
ЦАМТО, 30 января. В 2018 году в артиллерийское соединение Восточного военного округа, дислоцированное в Республике Бурятия, запланирована поставка партии самоходных противотанковых ракетных комплексов (ПТРК) "Хризантема-С".
"Хризантема-С" – самоходный противотанковый ракетный комплекс. Предназначен для поражения танков (в том числе оснащенных динамической защитой), БМП, инженерных и фортификационных сооружений, надводных, малоскоростных воздушных целей.
Основная особенность этого комплекса – возможность поражать бронированные средства противника на поле боя без необходимости оптического и тепловизионного прицеливания.
"Хризантема-С" оснащена собственной радиолокационной станцией. РЛС обеспечивает обнаружение и сопровождение цели с одновременным управлением ракеты при наведении. Процесс сопровождения и управления осуществляется в автоматическом режиме, без участия оператора. Благодаря наличию дополнительной лазерной системы наведения противотанковых ракет оператор может вести огонь залпом, одновременно по двум разным объектам, используя разные каналы прицеливания, сообщает пресс-служба Восточного военного округа.
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30.01.2018
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