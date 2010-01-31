Спасательный глубоководный аппарат "Бестер" будет передан Службе поисковых и аварийно-спасательных работ ВМФ



Спасательный глубоководный аппарат (СГА) проекта 18270 "Бестер".

Источник: Виталий Аньков/РИА Новости Спасательный глубоководный аппарат (СГА) проекта 18270 "Бестер".Источник: Виталий Аньков/РИА Новости

ЦАМТО, 30 января. Спасательный глубоководный аппарат (СГА) проекта 18270 "Бестер" после проведения медернизационных работ в 2019 году будет передан в состав Северного флота.

В настоящее время ремонт и модернизация СГА "Бестер" ведутся на "Канонерском судостроительном заводе" в Санкт-Петербурге под контролем Службы поисковых и аварийно-спасательных работ ВМФ.

СГА "Бестер" предназначен для оказания помощи и спасения экипажей аварийных подводных лодок, лежащих на грунте на глубинах до 720 м, а также для обследования подводных объектов и выполнения подводно-технических работ.

По своим характеристикам, модернизируемый на Канонерском заводе СГА "Бестер" будет обладать характеристиками второго аппарата этой серии, – "Бестер-1" (проекта 18271), который является развитием проекта 18270 и входит в состав службы поисковых и аварийно-спасательных работ Тихоокеанского флота.

В конструкции СГА предусмотрено применение принципиально новых технологий, не имеющих аналогов в мире: система наведения посадки и прикрепления к аварийной подводной лодке (камера присоса), которая позволяет СГА эвакуировать людей при крене до 45 град. Для сравнения, все предыдущие спасательные аппараты, построенные в нашей стране и за рубежом, могли оказать помощь терпящему бедствие экипажу при крене аварийной подводной лодки не более 15 град.

Аппарат оснащен системой жизнеобеспечения, которая надежно работает при повышенном давлении в спасательном отсеке, что обеспечивает прием спасаемых не только "сухим", но и "мокрым" способом (на глубинах до 60 м). Кроме того, СГА "Бестер-1" оснащен новой системой поточной вентиляции, которая позволяет начать декомпрессию спасаемых подводников уже в процессе всплытия, что сокращает время последующего нахождение людей в барокамерах, сообщает Департамент информации и массовых коммуникаций Министерства обороны Российской Федерации.