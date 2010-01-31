В госдепе заявляют, что после вступления в силу закона о санкциях РФ потеряла на несостоявшихся оборонных сделках миллиарды долларов



Стенд Рособоронэкспорта.

Источник: © РИА Новости / Алексей Филиппов Стенд Рособоронэкспорта.Источник: © РИА Новости / Алексей Филиппов

Новые санкции могут не потребоваться с учетом уже имеющегося сдерживающего эффекта от закона, заявляют в госдепе

Вашингтон. 30 января. ИНТЕРФАКС - Россия потеряла миллиарды долларов на несостоявшихся оборонных сделках после вступления в силу закона "О противодействии противникам США посредством санкций", сообщает Госдепартамент.

"Сегодня мы проинформировали Конгресс о том, что этот закон и его выполнение наносят ущерб российским оборонным сделкам. (...) С момента его вступления в силу, по нашим подсчетам, иностранные правительства отказались от запланированных или уже объявленных закупок на несколько миллиардов долларов", - сказала официальный представитель Госдепа Хизер Нойерт.

"С учетом длинных временных промежутков, обычно связанных с крупными оборонными сделками, результаты этих усилий только начинают проявляться. С этой точки зрения, если закон работает, санкции против конкретных организаций или лиц вводить не потребуется, потому что закон, по сути, работает как сдерживающее средство", - отметила она.

Х.Нойерт подчеркнула, что дальнейшие детали содержатся в секретном докладе, который ведомство передало в Конгресс.